Volley serie A1 femminile, Luca Cristofani lascia la Bartoccini Fortinfissi Perugia

Era in pratica alla prima esperienza nel massimo campionato di pallavolo femminile (se si eccettua una breve parentesi a Scandicci ad inizio 2020) e, malgrado le molteplici difficoltà che l'annata ha presentato, ha saputo fare di necessità virtù conquistando alla fine un buon decimo posto ed il conseguente mantenimento della categoria. Come spesso accade nello sport l'aver centrato l'obbiettivo può non bastare per conservare il posto. E così la Bartoccini Fortinfissi Perugia ha deciso di non riconfermare, come del resto già si era intuito nei giorni scorsi, Luca Cristofani alla guida della squadra e di aprire di fatto un nuovo capitolo della sua storia.

Se è vero che le aspettative ad inizio stagione erano ben altre non si può disconoscere il fatto che il tecnico romano, reduce da un campionato vinto in serie A2 con Roma, ha dovuto fronteggiare molteplici difficoltà, sia di ordine fisico che non. Chiaro il riferimento al caso relativo a Valentina Diouf, che doveva essere il fiore all'occhiello della campagna acquisti ma che a conti fatti, per varie motivazioni, si è rivelato un investimento tutt'altro che felice. Malgrado tutto Cristofani ha saputo tenere duro, riuscendo a mantenere l'unità all'interno del gruppo che poi ha saputo conquistare una difficile salvezza, e si può dire che la sua scommessa, almeno personale, sia stata vinta in larghissima misura.

LA NOTA DELLA SOCIETA' - Questo il comunicato ufficiale diffuso dal club di Pian di Massiano:

"A seguito del termine della stagione agonistica 2021/2022, la dirigenza della Bartoccini-Fortinfissi Perugia, saluta coach Luca Cristofani e lo ringrazia per l'impegno e la grande professionalità profusa, con cui è riuscito ad affrontare e gestire, una stagione complicatasi in corso d'opera come quella appena trascorsa.

Sul suo contributo le parole del presidente Antonio Bartoccini. "Vorrei ringraziare a nome di tutta la società coach Luca Cristofani per la grande professionalità ed impegno con cui ha svolto il suo incarico, è riuscito a portare la squadra in un porto sicuro nonostante le acque agitate della classifica, a lui va il nostro più sincero augurio per un proseguo di carriera luminoso".

CACCIA AL SOSTITUTO - Si apre dunque il cosiddetto totoallenatore. E' il coach di Trentino Matteo Bertini colui il quale appare destinato a spuntarla nella corsa a due con Andrea Pistola, che dovrebbe accasarsi a Casalmaggiore al termine dei playoff. La Bartoccini dovrà vincere la resistenza della società gialloblù che vorrebbe trattenere lo stesso Bertini (seppur con un altro ruolo) per progettare l'immediata risalita in A1. Ancora pochi giorni e sapremo.