VIDEO Coach Cristofani dopo il 3-0 su Roma: "Da tempo stavamo lavorando bene, finalmente premiati"

Per la Bartoccini Fortinfissi Perugia finalmente la prima gioia. Il tecnico inizia a vedere premiati i frutti del suo lavoro

È da poco caduto l'ultimo pallone: la Bartoccini Fortinfissi Perugia ha ottenuto finalmente la prima vittoria in campionato a scapito dell'Acqua & Sapone Roma. L'anticipo serale è terminato con la vittoria per 3-0 delle magliette nere e il suo allenatore non può che essere soddisfatto: dopo tanto lavoro ecco finalmente i primi frutti (GUARDA IL VIDEO).