Volley Superlega, due positivi al Covid nella Sir Safety Perugia: "Giannelli e Ricci in isolamento con lievi sintomi"

Continua il momento difficile in casa Sir Safety Perugia, alle prese con il Covid come del resto gli altri club della Superlega di Volley. Dopo quelli dei giorni scorsi altri due casi di positività sono stati riscontrati oggi (lunedì 3 gennaio) in casa bianconera: si tratta del palleggiatore Giannelli e del centrale Ricci, campioni d'Europa in carica dopo il trionfo ottenuto a settembre con l'Italia.

"La Sir Safety Conad Perugia - si legge in una nota del club -, dopo aver sottoposto stamattina gli atleti Simone Giannelli e Fabio Ricci ad un tampone molecolare comunica la positività al Covid-19 di entrambi i giocatori che presentano lievi sintomi e sono stati immediatamente posti, come da protocollo, in isolamento fiduciario".

Una nuova tegola per coach Grbic, che già nell'ultimo match perso al tie-break sul campo di Trento aveva dovuto fare i conti con diverse assenze.