Volley Superlega, 6 positivi al Covid in casa Piacenza: scatta l'allarme nella Sir Safety Perugia

Sei casi di positività al Covid nella Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza (quattro giocatori e due membri dello staff tecnico) e scatta l'allarme anche in casa Perugia. L'annuncio del club emiliano (i giocatori risultati positivi al tampone molecolare sono Aaron Russell, Toncek Stern, Oleg Antonov, Damiano Catania, tutti con vaccinazione completa e Super Green Pass) arriva infatti a due giorni dal match di Superlega vinto proprio contro Piacenza dalla Sir Safety Conad, che intanto ha sottoposto i suoi tesserati a un primo giro di tamponi.

"La società Sir Safety Conad Perugia - si legge in una nota pubblicata oggi (venerdì 10 dicembre) dalla società bianconera -, in considerazione delle notizie di positività al Covid-19 pervenute dalla società Gas Sales Bluenergy Piacenza affrontata mercoledì scorso nell’ultimo turno di Superlega, comunica di aver prontamente proceduto stamattina all’esecuzione di tamponi molecolari per atleti e staff. I risultati dei tamponi molecolari pervenuti nella tarda mattinata di oggi documentano la negatività di tutti i componenti del gruppo squadra. La società - conclude il comunicato -, in accordo con gli organi preposti della Lega, provvederà nei prossimi giorni ad un nuovo monitoraggio di rito".