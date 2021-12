Volley Superlega, tegola per la Sir Safety Perugia: "Rychlicki positivo al Covid"

"La Sir Safety Conad Perugia, dopo aver nuovamente sottoposto oggi tutto il gruppo squadra ad un ulteriore giro di tamponi molecolari, comunica la positività al Covid-19 dell’atleta Kamil Rychlicki. Il giocatore - spiaga la società in una nota - è asintomatico ed è stato immediatamente posto, come da protocollo, in isolamento fiduciario. Tutto il resto dei risultati dei tamponi molecolari pervenuti pochi minuti fa, ha dato esito negativo".

L'allarme in casa Sir era già scattato dopo le diverse positività al Coronavirus riscontrate nel gruppo squadra di Piacenza dopo la sfida tra gli emiliani e i bianconeri, che erano però risultati tutti negativi ai successivi tamponi e ieri sono scesi in campo sconfiggendo per 3-1 Monza al PalaBarton (conquistando così la vetta solitaria nella Superlega di Volley). Un match al quale ha partecipato anche Rychlicki (10 i punti a referto per l'opposto lussemburghese), risultato positivo poi positivo oggi (lunedì 13 dicembre).