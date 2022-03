Volley Coppa Italia, semifinale Perugia-Piacenza: le probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta

“In semifinale contro Piacenza sarà una battaglia. Piacenza ha battuto fuori casa Modena per qualificarsi, ha in organico grandi giocatori di talento, ha campioni olimpici, ha atleti che possono tirare fuori una prestazione da manuale in una gara secca. Mi aspetto un avversario che giocherà a mille e che, come è giusto che sia cercherà di vincere. Dovremo essere pronti a questo per staccare il pass per la finale”.

È Nikola Grbic a suonare la carica in casa Sir Safety Conad Perugia.

Sono già a Bologna i Block Devils attesi nel fine settimana dalla Del Monte®Coppa Italia Final Four, la due giorni dell’Unipol Arena che assegna la coccarda tricolore.

Perugia-Piacenza e Trento-Milano le due semifinali di sabato, in palio due posti per la finalissima di domenica. Aprono le danze domani, con fischio d’inizio alle ore 15.15, i bianconeri del presidente Sirci, qualificati alla Final Four dopo il successo nei quarti con Padova, ed i biancorossi della presidentessa Curti, che hanno ottenuto il pass dopo la vittoria esterna a Modena.

Attesi tantissimi tifosi provenienti da Perugia, tutti rigorosamente in maglia bianca per colorare a festa uno spicchio della Unipol Arena e per sostenere i ragazzi con il loro incitamento.

