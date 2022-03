Volley Coppa Italia, Perugia-Piacenza 3-1: Sir in finale

SIR SAFETY CONAD PERUGIA - GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 3-1

Parziali: 25-22, 23-25, 25-23, 25-18

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Giannelli 4, Rychlicki 8, Solè 12, Ricci 1, Leon 26, Anderson 18, Colaci (libero), Travica, Plotnytskyi, Mengozzi 3. N.e.: Ter Horst, Dardzans, Piccinelli (libero), Russo. All. Grbic, vice all Valentini.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Brizard 7, Lagumdzjia 3, Cester 4, Caneschi 1, Russell 3, Rossard 16, Scarferla (libero), Stern 16, Antonov, Recine 10, Holt 4, Tondo. N.e.: Pujol, Catania (libero). All. Bernardi, vice all. Botti.

Arbitri: Armando Simbari - Umberto Zanussi

LE CIFRE – PERUGIA: 20 b.s., 5 ace, 41% ric. pos., 30% ric. prf., 49% att., 13 muri. PIACENZA: 16 b.s., 7 ace, 35% ric. pos., 23% ric. prf., 44% att., 9 muri

Vola in finale alla Del Monte®Coppa Italia Final Four la Sir Safety Conan Perugia. I Block Devils hanno la meglio in quattro set della Gas Sales Bluenergy Piacenza nella prima semifinale e staccano il pass per l’atto conclusivo della manifestazione.

Gara per tre set molto equilibrata con le due compagini a fronteggiarsi palla su palla con Perugia ad alzare barricate a muro (13 alla fine, 7 nel solo quarto set, contro i 9 avversari) e Piacenza a rispondere con bordate dai nove metri (7 ace contro i 5 bianconeri).

Decisivo nell’economia del match il terzo set con la situazione in perfetta parità. Piacenza arriva fino al 15-18, Perugia risale con il turno al servizio di Leon e trascinata del tifo incessante della marea bianca di Sirmaniaci giunta alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno. I Block Devils la spuntano di un’incollatura grazie ad un attacco proprio del capitano. Nel quarto parziale i ragazzi di Nikola Grbic si sciolgono, prendono un vantaggio importante grazie al fondamentale del muro (18-12) e arrivano con la nave in porto dopo l’ace conclusivo di Leon.

È proprio Leon il miglior realizzatore della gara. 26 i punti del cubano di passaporto polacco con il 54% in attacco, 3 ace e 2 muri vincenti. Doppia cifra in casa Sir Safety Conad anche per Anderson (18 palloni vincenti con 4 muri) e Solè (12 con 4 muri ed il 62% in primo tempo).

Sarà dunque ancora, per la quinta volta consecutiva, finale di Coppa Italia per la Sir Safety Conad. Appuntamento oggi alle ore 15:00 (diretta TV su Rai Due) nell’impianto alle porte di Bologna per la gran finale. Perugia c’è.

Volley Coppa Italia, Perugia-Piacenza 3-1: la cronaca della partita

C’è Ricci, al rientro dopo l’infortunio, al centro in coppia con Solè per Grbic. Subito quattro per Piacenza con tre ace di Brizard (0-4). Squillo di Solè a muro (3-5). Lagumdzija va a segno dalla seconda linea, poi ace di Cester (6-10). Ancora Solè a muro, poi Giannelli sotto rete (11-12). Contesa sottorete che vale la parità (14-14). Piacenza riparte con Rossard (14-16), Perugia risponde subito con Anderson (16-16). Out Lagumdzjia, accompagnata di Cester e vantaggio bianconero (18-16). Fuori la pipe di Rossard (22-19). Tre in fila del neo entrato Stern rimettono tutto in equilibrio (22-22). Rychlicki chiude dalla seconda linea (23-22). Ace di Leon, set point Perugia (24-22). Chiude subito Solè (25-22).

Smash di Leon in avvio di secondo set (3-1). Il muro di Piacenza pareggia (4-4). Magia di Anderson (6-4). Anderson picchia forte dai nove metri e Piacenza non riesce a costruire (9-6). Ace di Rossard (10-9). Ancora un muro di Piacenza che pareggia i conti (12-12). Contrattacco di Recine e vantaggio Gas Sales (12-13). Solè dà fiato ai suoi (13-13). Si gioca punto a punto con Solè a bersaglio (17-17). Contrattacco vincente di Leon (18-17). Ace di Holt, poi Stern. Break di Piacenza (18-20). Il muro di Brizard lancia i suoi (20-23). Ace di Giannelli (22-23). In rete il servizio successivo, set point Piacenza (22-24). Non c’è il tocco del muro sull’attacco di Leon, equilibrio nel conto dei set (23-25).

Punto a punto nel terzo parziale (5-5). In rete Brizard (7-5). Parità a quota 10 dopo l’attacco out di Solè. Ace di Stern e muro di Recine, vantaggio Piacenza (11-13). Stern lancia la Gas Sales (15-18). Perugia trova la parità con il turno al servizio di Leon ed il muro di Anderson (19-19). Out Stern, poi smash di Solè (21-19). Perugia resta a +2 con la pipe di Leon (23-21). Due set point Perugia (24-22). Leon chiude al secondo tentativo, Perugia di nuovo avanti (25-23).

Vantaggio Piacenza nel quarto set con Recine (2-3). Chiude Anderson dopo un lungo scambio (5-4). Due in fila di Mengozzi, poi ace di Anderson (10-7). Invasione di Holt (12-8). Piacenza dimezza dopo l’attacco out di Rychlicki (13-11). Attacco ed ace di Leon, poi muro di Giannelli (16-11). Ancora un muro, stavolta di Anderson (18-12). Muro di Rossard, Piacenza accorcia (20-16). Pipe di Anderson (21-16). Leon sulle mani alte del muro avversario (22-17). Sole per le vie centrali (23-18). Muro vincente di Anderson, match point Perugia (24-18). Ace di Leon, Perugia è in finale! (25-18).