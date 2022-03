Volley Coppa Italia, Perugia si prepara alle Final Four. Champions League, squadre russe escluse, Sir in semifinale

Le conseguenze della guerra in Ucraina. Con una nota di oggi la Cev ha stabilito che tutte le squadre nazionali, i club, gli atleti e gli ufficiali russi e bielorussi non potranno partecipare a nessun evento del Cev fino a nuovo avviso. Decisione che quindi annulla di fatto il quarto di finale di Champions League tra Sir Sicoma Monini Perugia e Zenit San Pietroburgo.

Perugia quindi si 'catapulta' sulle Final Four della Del Monte®Coppa Italia. Dopo il lunedì di riposo concesso da Nikola Grbic all’indomani della vittoria in quel di Vibo, i Block Devils si sono ritrovati al PalaBarton per una seduta di lavoro fisico in sala pesi sotto le direttive del preparatore atletico Sebastiano Chittolini. Nel pomeriggio è in programma l’allenamento tecnico dove si comincerà a preparare un evento molto importante ed un trofeo come la Coppa Italia molto ambito che vedrà le quattro protagoniste scontrarsi nell’ormai consueto scenario della Unipol Arena di Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, tra sabato e domenica.

In mattinata si è svolta la presentazione dell’evento e sono intervenuti in collegamenti tra gli altri il tecnico bianconero Nikola Grbic ed il capitano di Perugia Wilfredo Leon. Questi i passaggi più significativi. Partendo da Grbic.

“Sarà una Final Four molto bella con quattro squadre che hanno meritatamente strappato il biglietto nei quarti, alcune battendo avversarie che sulla carta erano favorite e con risultati, come Milano, anche storici. Saranno due giorni di pallavolo di alto livello, è difficile fare pronostici su chi andrà in finale e questo è il bello del campionato italiano. Mi aspetto tre gare di alto livello e sono sicuro che gli spettatori al palazzetto e davanti ai televisori vedranno una grande pallavolo. Noi favoriti? Questo è un trofeo certamente importante, per noi e per la società. Il discorso di essere favoriti è una cosa un po’ più giornalistica, per noi questa informazione quando scendiamo in campo non esiste più. La carta non gioca, giocano gli atleti con le loro abilità, le loro emozioni ed il loro gioco. Noi dobbiamo pensare a giocare bene, dare il nostro massimo per avere chance di vincere intanto sabato perché la nostra concentrazione è solo sulla partita di sabato. Questo trasmetterò ai miei giocatori, pensare solo a quello che devono fare in campo”.

Questo il pensiero di Leon. “Ci stiamo preparando alla Final Four non da oggi, ma già da tempo dopo aver conquistato la qualificazione. Sarà un evento dove finalmente ci saranno tanti tifosi e penso che tutti noi giocatori vogliamo ridare emozione a tutti quelli che la guarderanno. Sarà una Final Four dove l’aspetto emotivo sarà importante, ognuna delle quattro squadre darà il massimo in campo per portare a casa il trofeo”.