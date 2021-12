Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano - Bartoccini Fortinfissi Perugia, le probabili formazioni e dove seguirla

Vallefoglia qualche strascico lo ha lasciato con il penultimo posto in classifica e la Bartoccini Fortinfissi Perugia ha avuto la sensazione di essere tornata al punto di partenza. C'è dunque la necessità di tornare a fare punti, ma il calendario non sta decisamente dalla parte delle magliette nere: domani è alle liste la trasferta probitiva (almeno sulla carta) di Villorba al cospetto delle campionesse mondiali della Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano, che proprio a metà settimana si sono viste fermare da Firenze l'incredibile striscia vincente di 76 partite vinte consecutivamente. In casa perugina si spera magari di riuscire a ripetere il miracolo di due anni fa, quanto le pantere vennero sconfitte al PalaBarton per 3-2 (proprio da lì iniziò l'epopea della squadra del tecnico folignate Daniele Santarelli), senza però illudersi più di tanto visto che anche l'intento delle avversarie, pronte a difendere il Mondiale per Club a metà mese, è quello di riscattarsi e ritrovare il gusto della vittoria. A guidare le Black Angels ci sarà, malgrado le voci che lo volevano in procinto di essere sostituito, Luca Cristofani, mai realmente messo in discussione dalla società: sarà compito delle ragazze, al cospetto di una squadra i cui numeri parlano da soli, tirare fuori il meglio di loro stesse.

Non vuole sentire parlare di resa anticipata il patron Antonio Bartoccini: "Sicuramente è tempo di dare un segnale forte, nelle scorse giornate la squadra ha commesso alcuni passi falsi che ci hanno penalizzato oltremodo, mi aspetto dalle ragazze una pronta voglia di rifarsi e che scendano in campo dando il massimo a prescindere da chi hanno davanti, sicuramente Conegliano è una squadra di altissimo livello e sarà durissima, ma voglio vedere una squadra che lotta su tutti i palloni e che non commettere errori inutili, insomma le Black Angels d'ora in poi dovranno giocare ogni partita con il diavolo in corpo".

LE NOTE E PROBABILE FORMAZIONE

I precedenti

Tre le sfide giocate tra le due formazioni, uno in favore delle umbre (Stagione 2019-2020) e due vinti da Conegliano (Stagione 2020-2021)

Le Ex

Nessuna ex in campo per Conegliano mentre sponda Bartoccini-Fortinfissi Perugia c'è Laura Melandri che ha militato nelle fila della formazione veneta durante la Stagione 2017-2018

Le probabili formazioni:

Bartoccini Fortinfissi Perugia: Bongaerts, Diouf, Bauer, Melandri, Havelkova, Guerra. Libero: Sirressi.

Allenatore: Cristofani



Dove seguire la sfida

Il fischio d’inizio è fissato per domani 4 dicembre 2021 alle ore 18.00 e sarà visibile in diretta streaming su www.volleyballworld.tv