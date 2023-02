Superlega, Max Colaci applaude la Sir: "Gara spettacolare e grande vittoria"

Lunedì di riposo e recupero per la Sir Safety Susa Perugia.

Reduci dalla grande vittoria di ieri in quel di Trento, la trentaduesima stagionale in tutte le competizioni, i Block Devils hanno a disposizione un giorno di scarico fisico e mentale. Tutti convocati da coach Anastasi per domani pomeriggio al PalaBarton quando una seduta di lavoro fisico e tecnico darà il via ad una nuova settimana.

Il match di ieri alla BLM Group Arena ha nel frattempo portato grande entusiasmo e consapevolezza in casa Sir Safety Susa. Il successo conquistato al termine di una gara tirata, difficile, bellissima per larghi tratti, in un palasport sold out e contro una grande squadra rende merito alla prova di Perugia che, nonostante da un punto di vista strettamente numerico non abbia più niente da chiedere alla regular season, continua a proporre il suo gioco e le sue qualità ogni domenica in tutti i campi dello Stivale.

Se coach Anastasi elogia le doti mentali del gruppo (“È stata una partita di grande intensità molto utile per noi. Avevamo lavorato duramente per tutta la settimana, sia fisicamente che tecnicamente, in previsione della Coppa Italia e forse eravamo un po’ meno brillanti del solito, ma questa squadra ha la grande capacità di rimanere attaccata alla partita anche nei momenti di difficoltà”, il pensiero del tecnico), la disamina al solito lucida e pacata è quella del libero Massimo Colaci.

“Secondo me nella prima parte della gara sia noi che loro abbiamo commesso forse troppi errori, poi il livello è salito da ambo le parti un po’ in tutti i fondamentali e la partita è diventata più spettacolare. È una grande vittoria per noi perché andare a vincere a Trento è sempre impegnativo. Siamo stati bravi, pazienti, abbiamo sofferto, ma ne portiamo a casa un’altra che, arrivata in questo modo, ci dà ancora più morale e ci prepara veramente a quella che sarà la Final Fuori di Coppa Italia perché abbiamo incontrato delle difficoltà, e con Piacenza in semifinale essendo una gara secca ne troveremo ancora di più, ma vincere è stato importante per la nostra consapevolezza. Inoltre ieri a Trento abbiamo trovato un palazzetto pieno, con un tifo caldo e molto corretto ed anche questo ci servirà per la parte di stagione che arriva perché sappiamo che, come succede ai nostri avversari quando vengono al PalaBarton, dovremo saper affrontare anche la pressione del pubblico che troveremo in trasferta come è giusto che sia”.

PREVENDITA PER PERUGIA-CISTERNA DI DOMENICA 19 FEBBRAIO 2023

La società bianconera comunica i dettagli della prevendita per il prossimo incontro casalingo dei Block Devils che sfideranno al PalaBarton domenica 19 febbraio alle ore 15:30 la Top Volley Cisterna, match valido per la nona giornata di ritorno di Superlega.

La prevendita per la sfida con Cisterna, con possibilità di acquisto online direttamente dal sito www.vivaticket.it e presso tutti i punti vendita vivaticket (per trovare il più vicino verificare al seguente link https://shop.vivaticket.com/it/ricercapv), sarà attiva a partire dalle ore 12:00 di domani martedì 14 febbraio.

Di seguito i prezzi dei biglietti validi sia per Perugia-Cisterna (il prezzo è quello finale, comprensivo di costi di prevendita e commissioni):

