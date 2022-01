Volley Serie A1 femminile, c'è l'ufficialità: Bartoccini Fortinfissi Perugia - Reale Mutua Fenera Chieri non si giocherà

Lo avevamo anticipato ieri e poco fa è arrivata l'ufficialità: il match tra la Bartoccini Fortinfissi Perugia e la Reale Mutua Fenera Chieri, in un primo tempo prevista per domenica 9 gennaio, non si disputerà. La motivazione è ben intuibile, vale a dire le quattro positività accertate tra il parco giocatrici delle piemontesi ed alcune sospette anche tra le fila di Perugia. Da regolamento è scattato in automatico il rinvio a data da destinarsi. Salgono dunque a due le partite da recuperare per le magliette nere dopo quella del giorno di Santo Stefano con Casalmaggiore, segno che la situazione giorno dopo giorno si fa sempre più complicata.

LA NOTA DELLA SOCIETA' - Questo il comunicato ufficiale del club perugino: "A seguito della positività di quattro atlete nel gruppo squadra della Reale Mutua Fenera Chieri e di alcuni casi sospetti COVID nel gruppo squadra della Bartoccini-Fortinfissi Perugia attualmente in corso d'accertamento, Lega Pallavolo Serie A Femminile, in linea con quello che prevede il regolamento ha rinviato a data da destinarsi, la gara tra Bartoccini-Fortinfissi Perugia e Reale Mutua Fenera Chieri, originariamente prevista per domenica 9 gennaio alle ore 17.00".