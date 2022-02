Volley Champions League, Trento-Perugia 0-3: la Sir vola ai quarti da prima della classe

Perugia da favola in Champions League, dove arriva la quinta vittoria in altrettante gare giocate (a tavolino caus Covid quella di ritorno con Cannes) che vale alla squadra di coach Grbic il pass per i quarti di finale con un turno d'anticipo e da prima della classe.

Un traguardo raggiunto grazie al successo ottenuto sul campo dell'Itas Trentino, travolta da una Sir Sicoma Monini capace di imporsi per 3-0 (25-18, 25-21, 25-23 i parziali) e ora seconda a -6 dai bianconeri nella Pool E quando resta solo un turno da giocare.

