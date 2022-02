Volley Champions League, Perugia-Fenerbahce: le probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta

Torna il profumo d’Europa al PalaBarton. Ultimo atto della fase a gironi della Champions League per la Sir Simona Monini Perugia che, con il pass per i quarti già in tasca, ospita domani sera a Pian di Massiano, con fischio d’inizio alle ore 20:30, il Fenerbahce di Istanbul per la sesta giornata della Pool E.

“Siamo già sicuri della qualificazione alla fase successiva, ma vogliamo chiudere a punteggio pieno la Pool E e guadagnarci un ranking alto nei quarti di finale. Ci aspetta un match difficile, il Fenerbahce è una squadra importante e con giocatori importanti”. Così Stefano Mengozzi alla vigilia di una partita che è comunque importante per Perugia, sia in ottica sorteggio dei quarti di finale e sia per proseguire nel percorso di miglioramento tecnico in atto.

Oggi pomeriggio e domattina sedute di rifinitura per entrambe le formazioni al PalaBarton.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA

PROBABILI FORMAZIONI