Superlega, la Sir Susa Vim Perugia a cena con gli sponsor. E tra due giorni si parte

Ultimi giorni e poi si parte!

Antivigilia di esordio in Superlega per la Sir Susa Vime Perugia che oggi pomeriggio si ritrova al PalaBarton per il rush finale di preparazione alla prima di campionato in programma domenica sera alle ore 20:00 proprio al PalaBarton contro la Farmitalia Catania.

Ieri sera, a chiusura del programma di presentazioni ed incontri istituzionali, si è svolta al Ristorante “Il Vizio” la tradizionale cena con gli sponsor ed è stata, come sempre ed anzi più di sempre, una splendida serata. Oltre trecento persone nelle sale del Vizio si sono radunate per incontrare e salutare la squadra, al pari dello staff dirigenziale e delle tante autorità presenti.

Tanti brindisi, tanti applausi, tante risate, la verve istrionica e coinvolgente del presidente Sirci, gli interventi istituzionali della Presidente della Regione Umbria Donarella Tesei e dell’Assessore allo Sport ed al Commercio del Comune di Perugia Clara Pastorelli, la presentazione di Angelo Lorenzetti e del suo staff a tutti i partners bianconeri, il saluto uno ad uno dei Block Devils con il “Fino alla fine forza Perugia” urlato al microfono da Oleh Plotnytskyi ad esaltare la platea. Il tutto “condito” dalla riconosciuta qualità e maestria del Vizio che ha deliziato gli ospiti con cucina e servizio di altissimo livello.

Tornando alle faccende di campo, oggi Lorenzetti ed il suo staff entreranno nel vivo della preparazione al match di domenica. Un match che sulla carta vede Perugia favorita, ma che nasconde molte insidie sia per l’entusiasmo dell’avversario, neo promosso ed al suo esordio assoluto in Superlega, sia perché la formazione di coach Douglas, entrato in corsa sulla panchina etnea lo scorso 10 ottobre, è certamente più rodata come affiatamento e può presentare atleti di rango, esperienza e qualità come la diagonale formata dal regista Orduna e dall’austriaco Buchegger, come il reparto schiacciatori con Randazzo, il francese ex Milano e Piacenza Basic e l’iraniano Manavi, come il centrale della nazionale serba Masulovic e come il libero ex Cisterna Cavaccini.

Le prime parole di vigilia della nuova stagione sono quelle di Max Colaci, libero alla sua settima stagione in maglia bianconera.

“È sempre un’emozione iniziare una nuova stagione. Ci sono tante squadre costruite per vincere e noi daremo il massimo per cercare di competere con loro. Domenica arriva una neo promossa che giocherà sicuramente con tutto l’entusiasmo del debutto in Superlega. Noi siamo consapevoli della nostra forza e cercheremo di iniziare la stagione con il piede giusto”.