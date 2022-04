VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore - Bartoccini Fortinfissi Perugia, le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

I primi giorni di aprile corrispondono alla fine della Regular Season del Campionato di Serie A1 Femminile, che quest'anno presenta una situazione quantomai incerta, soprattutto nella parte bassa della classifica dove ben cinque squadre che ancora non conoscono con certezza l'esito della propria stagione, tra queste la Bartoccini-Fortinfissi Perugia che dopo la miriade di gare disputata nel mese di marzo vedrà costretta dalla calendarizzazione designata dalla Lega, a disputare l'ultima cruciale gara della stagione contro la VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore, a meno di 48 ore dal termine del recupero della quinta Giornata di Ritorno contro Novara. Anche la formazione cremonese non può ancora ritenersi matematicamente in sicurezza ma sicuramente è confortata dalla consapevolezza che ha ben 10 risultati su 12 in suo favore (oltre allo scontro diretto potrebbe incidere l'esito della gara tra Trento e Monza che si disputerà, come tutte le gare della tredicesima Giornata di Ritorno in contemporanea). Quindi sicuramente le due formazioni che s'incontreranno al Pala Radi di Cremona potranno aggiustare anche in corsa i propri obbiettivi, anche se ovviamente l'unico risultato che al momento da la certezza matematica di salvezza è la vittoria.

La ex Laura Melandri fa il punto sulla gara. "Sicuramente sarà la partita più importante del campionato visto quello che ci giochiamo, contro di loro all'andata abbiamo fatto forse la nostra miglior prestazione, quindi dobbiamo dimenticare il passato ed il risultato contro di questo recupero e concentrarci su questa partita, giocheremo nemmeno due giorni dopo la gara contro Novara e dunque dobbiamo raccogliere tutte le energie che sono rimaste per provare a raggiungere l'obbiettivo".

Note e probabili formazioni

I precedenti

Conque i precedenti tra le due formazioni, in quattro casi la vittoria è andata a favore di Casalmaggiore (nello specifico due 3-1 nella Stagione 2019/2020 e due 3-0 nella scorsa Stagione), mentre la prima vittoria per la Bartoccini-Fortinfissi Perugia è arrivata per 3-0 nella gara di andata giocata due settimane fa al PalaBarton.

Le Ex

Nessuna ex in campo per Casalmaggiore mentre sponda Bartoccini-Fortinfissi Perugia ci sono: Laura Melandri (Stagione 2020-2021), Anastasia Guerra (Stagione 2016-2017 e 2017-2018) e Imma Sirressi che con le casalasche vanta ben sei Stagioni (dalla 2013-2014 alla 2017-2018 e 2020-2021).

Le probabili formazioni:

VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore: Bechis, Rahimova, Zambelli, Guidi, Shcherban, Szucs. Libero: Carocci

Allenatore: Volpini

Bartoccini-Fortinfissi Perugia: Bongaerts, Galkowska, Bauer, Melandri, Havelkova, Guerra. Libero: Sirressi.

Allenatore: Cristofani

Arbitri: Massimiliano Giardini, Giuliano Venturi