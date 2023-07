Volley A2 femminile, altro ritorno in casa Bartoccini Fortinfissi Perugia: Gianluca Carboni

Tra i ritorni in maglietta nera non solo atlete ma anche membri dello staff, per la Stagione 2023/24 la Bartoccini-Fortinfissi Perugia potrà contare sull’esperienza di una sua vecchia conoscenza, il preparatore atletico Gianluca Carboni. Professionalmente comincia la sua storia con il basket seguendo anche la nazionale under-16 maschile, con cui ha partecipato anche a due Europei, ma nell’ultimo decennio si è avvicinato alla pallavolo con varie società come Cortona, Bastia, Orvieto, Chiusi ed ovviamente la Bartoccini-Fortinfissi Perugia nella Stagione 2021/2022 una collaborazione che però trova origine già dal 2017.

Carboni racconta così la storia del suo ritorno in maglietta nera. "Ho sentito un forte interesse nei miei confronti da parte della dirigenza e nello specifico da parte del DS Remo Ambroglini, con questa squadra ho già conquistato una promozione in A1 ed una salvezza quindi è un voler trovare conferme su quello che già siamo stati in grado di realizzare, sono fortemente motivato ed ho avuto modo di lavorare già con parte dei componenti dello staff e dunque anche il punto di vista umano ha avuto il suo perché". - Un campionato duro. - "Il campionato sarà lungo ed impegnativo ma del resto già ci siamo passati, andrà affrontato cercando di avere il più possibile i componenti della squadra a disposizione e cercare di prevenire quelle problematiche che possono provenire da sovraccarico o da infortunio, quindi dovrò lavorare a stretto contatto con i sanitari cercando di considerare questi aspetti, sia in fase di preparazione che poi nella stagione regolamentare, coordinandoci con lo staff tecnico per distribuire il carico di lavoro delle atlete". - Aspettative di alto livello. - "Ci aspettiamo una stagione di alto livello è inutile negarlo, ci piace vincere e cercheremo di fare il meglio cercando quanto prima di riportare la massima serie a Perugia perché è una città che se lo merita. Poi ovviamente tra vincere e fare un campionato di vertice ci sono tanti aspetti che devono collimare però partiremo per dare il massimo e far sì che questo accada".