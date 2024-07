Volley, stilato il calendario olimpico: il derby Sir si gioca il 3 agosto

Dopo la VNL, chiusa in maniera più che dignitosa essendosi schierata con la seconda squadra, l'Italia può pensare all'appuntamento più importante, ovvero il torneo olimpico di volley maschile.

L'urna di Lodz (città che ha ospitato le finali della stessa Nations League) non è stata particolarmente benevola con gli azzurri, che dovranno vedersela con Brasile, Egitto e Polonia. A dare una parziale mano sarà la formula, che prevede il passaggio ai quarti di finale delle prime due di ogni girone più le due migliori terze (tre sono i gironi da quattro previsti).

Nella mattinata odierna è stasto stilato il calendario: l'esordio è fissato per sabato 27 luglio alle ore 13 contro il Brasile. Sarà una sfida tra i due giocatori della Sir che compariranno sicuramente nella lista dei convocati, ovvero Simone Giannelli e Roberto Russo, e l'ex Flavio Gualberto, due anni ricchi di successi in bianconero ma che dalla prossima stagione giocherà a Trento.

Martedì 30 luglio sarà la volta di Italia - Egitto, con pronostico assai scontato (ore 9), ma l'attesa è tutta per il match con la Polonia che chiuderà la fase eliminatoria. L'appuntamento è per il 3 di agosto alle ore 17 e sarà a tutti gli effetti un derby bianconero: da una parte Russo e Giannelli, dall'altra Kamil Semeniuk. Ci sarà anche Wilfredo Leon, sei anni a Perugia, che proprio in queste ore ha firmato con il suo nuovo club, ovvero il Lublin allenato dall'italiano Massimo Botti.

Insomma, si parte subito forte e non ci sarà dunque tempo e modo di annoiarsi. Sarà indispensabile farsi trovare subito pronti se si vuole avere ambizione di conquistare una medaglia.

Il calendario completo del torneo olimpico maschile

Sabato 27 luglio

(Pool C) Giappone – Germania ore 9

(Pool B) Italia-Brasile ore 13

(Pool B) Polonia - Egitto ore 17

(Pool C) Stati Uniti - Argentina ore 21

Domenica 28 luglio

(Pool A) Francia – Serbia ore 17

(Pool A) Slovenia – Canada ore 21

Martedì 30 luglio

(Pool B) Italia-Egitto ore 9

(Pool C) Stati Uniti – Germania ore 13

(Pool A) Slovenia – Serbia ore 17

(Pool A) Francia – Canada ore 21

Mercoledì 31 luglio

(Pool B) Polonia - Brasile ore 9

(Pool C) Giappone – Argentina ore 13

Venerdì 2 agosto

(Pool C) Argentina – Germania ore 9

(Pool B) Brasile - Egitto ore 13

(Pool A) Francia – Slovenia ore 17

(Pool C) Giappone – Stati Uniti ore 21

Sabato 3 agosto

(Pool B) Italia - Polonia ore 17

(Pool A) Canada – Serbia ore 21

Lunedì 5 agosto

Quarti di Finale ore 9; ore 13; ore 17; ore 21.

Mercoledì 7 agosto

Semifinali ore 16 e ore 20

Venerdì 9 agosto

Finale medaglia di bronzo ore 16

Sabato 10 agosto

Finale medaglia d'oro ore 13