Calcio serie B, tra Alvini e la Cremonese è questione di ore. Il Perugia su Castori o Longo

Il dado è tratto. Per Massimiliano Alvini saranno le ultime ore sulla panchina del Perugia: stando a quanto riporta il sito gianlucadimarzio.com sarebbe stato raggiunto l'accordo tra i biancorossi e la Cremonese per l'indennizzo da versare ai primi per consentire al tecnico di liberarsi e dunque coronare il sogno di allenare una squadra della massima serie.

E' stata dunque risolta a quanto pare la situazione di stallo dato che il presidente Santopadre aveva giudicato troppo bassa l'offerta avanzata dai lombardi (Alvini meno di due mesi fa aveva rinnovato fino al 2024) e che nelle ultime ore i contatti sono ripresi in maniera pressochè continua.

Si apre dunque la caccia al sostituto: in pole c'è Fabrizio Castori, spesso presente al Curi nella stagione appena terminata e che ha ottenuto con la Salernitana una storica promozione in serie A prima di essere esonerato (occhio però all'interesse dell'Ascoli); subito dopo Moreno Longo, che non è riuscito ad evitare la retrocessione in C ad Alessandria. Più staccato infine Aimo Diana, secondo a Reggio Emilia senza riuscire a centrare il salto di categoria. Ancora pochi giorni e sapremo.