Volley femminile, c'è un po' di Perugia nella nazionale che sta volando alla VNL

La Volleyball Nations League, competizione che servirà a capire il grado di preparazione in vista dei mondiali, l'Italia di Mazzanti ha ripreso a carburare a pieno ritmo. Le avversarie della tappa di Brasilia potevano far tremare i polsi: Serbia, Repubblica Dominicana, Germania e Brasile. Le campionesse d'Europa però hanno dimostrato di essere tali e hanno messo insieme quattro successi uno dietro l'altro, che avvicinano sensibilmente il traguardo della final eight.

I risultati parlano chiaro: a parte la sofferenza contro la seconda le vittorie sono state nette e ad impressionare di più soprattutto è stata l'ultima, ottenuta contro le padrone di casa verdeoro davanti ad oltre diecimila spettatori. E ora la classifica inizia a parlare chiaro: le azzurre sono terze e bisognerà difendere questo piazzamento nell'ultima e decisiva tappa di Sofia in programma dal 28 giugno al 3 luglio (ritrovo fissato il 23 giugno al Centro Pavesi di Milano).

BARTOCCINI PRESENTE - Tra le atlete che si stanno particolarmente distinguendo c'è anche Anastasia Guerra, che nel 3-2 contro la Repubblica Dominicana è stata decisiva con i suoi 18 punti realizzati che hanno prodotto l'effetto di risolvere alcune situazioni complicate manifestatesi nell'arco del match. La schiacciatrice si è poi fatta trovare pronta anche nell'ultimo incontro contro il Brasile, andando a referto una volta. Mazzanti, in vista delle ultime gare della fase eliminatoria, potrà fare afffidamento anche su di lei.

LA CLASSIFICA PROVVISORIA DELLA VNL

Giappone 7 vittorie (20 pt), USA 6 vittorie (18 pt), Italia 6 vittorie (17 pt), Cina 5 vittorie (16 pt), Brasile 5 vittorie (15 pt), Serbia 5 vittorie (14 pt), Thailandia 4 vittorie (11 pt), Polonia 4 vittorie (10 pt), Turchia 3 vittorie (9 pt), Canada 3 vittorie (9 pt), Germania 2 vittorie (8 pt) Rep. Dominicana 2 vittorie (6 pt), Bulgaria 2 vittorie (5 pt), Belgio 2 vittorie (4 pt), Olanda 0 vittorie (3 pt), Corea del Sud 0 vittorie (0 pt)