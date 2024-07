Volley A1 femminile, la Black Angels Perugia Volley ammessa ufficialmente al campionato

E' ufficiale, la Black Angels Perugia Volley sarà ai nastri di partenza del campionato di serie A1 2024/25. La formazione presieduta da Antonio Bartoccini soddisfa i requisiti richiesti e dunque è pronta a prendere parte all'ottantesima edizione di questa importantissima competizione.

A comunicarlo è la Lega Volley Femminile, che ha diramato l'elenco delle squadre partecipanti. Di seguito le avversarie con cui la squadra di Andrea Giovi dovrà vedersela:

· Agil Volley Novara (NO)

· Azzurra Volley Firenze (FI)

· Chieri ’76 Volleyball (TO)

· Cuneo Granda Volley (CN), richiedente titolo da VBC Pallavolo Rosa Casalmaggiore

· Imoco Volley Conegliano (TV)

· Mega Volley Vallefoglia (PU)

· Pallavolo Pinerolo (TO)

· Pallavolo Scandicci Savino Del Bene (FI)

· Pro Victoria Pallavolo Milano (MI)

· Roma Volley (RM)

· Uyba Volley Busto Arsizio (VA)

· Volley Bergamo 1991 (BG)

· Volley Talmassons (UD)

Va sottolineato che il nome commerciale della squadra, dopo l’uscita da title sponsor di Fortinfissi, cambierà, ma rimarrà ovviamente la denominazione "Bartoccini Gioiellerie" del Presidente Antonio Bartoccini, a cui si affiancherà un altro title sponsor, già individuato da tempo e che verrà ufficializzato nei prossimi giorni. Il Consiglio di Amministrazione della Lega Pallavolo Serie A Femminile ha preso atto, come stabilito dalle Norme di Ammissione al Campionato emanate dal Consiglio Federale FIPAV, dell’esame compiuto sulle domande di iscrizione al Campionato di Pallavolo Femminile di Serie A1 presentate dalle società per la stagione 2024-25 da parte della Commissione Ammissione ai Campionati. Il Cda ha così provveduto a trasmettere allo stesso Consiglio Federale della FIPAV, a cui spetta la pronuncia definitiva, gli elenchi dei club ammessi dalla Commissione. Per quanto riguarda la Serie A1, sussistono i requisiti che legittimano l’ammissione di tutte le 14 società che ne avevano fatto richiesta.

A quando i calendari?

Non c'è ancora una data certa indicata dalla Lega, ma appare probabile che entro la fine del mese corrente le Black Angels possano conoscere il proprio cammino nel quinto campionato di A1 della loro storia.