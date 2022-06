Volley A1 femminile, Bintu Diop saluta la Bartoccini: giocherà a Cuneo

Era arrivata a Perugia per coprire le spalle a giocatrici considerate potenzialmente titolari, ma molto presto ha dovuto assumere il ruolo di opposto principe e sicuramente non ha deluso, facendosi trovare pronta. Ma quella di Casalmaggiore dello scorso 2 aprile è stata l'ultima partita con la maglia della Bartoccini Fortinfissi Perugia: nella prossima stagione Bintu Diop (2002) vestirà la maglia della Cuneo Granda Volley.

Queste le sue dichiarazioni ai canali ufficiali della squadra piemontese:

"Arrivo a Cuneo con tanta determinazione e voglia di giocarmela, come ho sempre fatto ovunque. Cuneo è reduce da un'ottima stagione e mi è sembrata la realtà giusta per continuare il mio percorso di crescita, che l'anno scorso a Perugia ha vissuto uno step importante. Nel mio primo campionato in Serie A1 ho avuto più spazio di quanto mi aspettassi e mi sono trovata molto bene con staff, compagne e società, che desidero ringraziare. Ora sono concentrata sulla Nazionale: l'obiettivo è la convocazione per i Giochi del Mediterraneo, dove spero di poter fare del mio meglio per tenere alto il nome dell'Italia.

La competizione con Lucille Gicquel non mi spaventa: il confronto sarà arricchente per entrambe, poi sarà l'allenatore a decidere. Posso e devo ancora migliorare tanto in tutti i fondamentali, e un ambiente come Cuneo e un tecnico come Pedullà sono i presupposti ideali per farlo".

RITORNO IN AZZURRO - Dopo una breve assenza torna tra le convocate del ct Mazzanti Anastasia Guerra, che con altre 13 giocatrici parteciperà alla seconda tappa della VNL in programma tra il 14 ed il 19 aprile a Brasilia (Brasile).