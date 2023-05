Volley femminile, la Bartoccini Fortinfissi Perugia saluta Matteo Bertini e Matteo Freschi

In casa Bartoccini Fortinfissi Perugia l'era Giovi può ufficialmente prendere avvio. La società in data odierna ha comunicato che le strade del coach Matteo Bertini e di uno dei suoi assistenti, vale a dire Matteo Freschi, si sono divise. Inizia dunque con questo passo, che segue quello della nomina del nuovo allenatore, l'opera di ricostruzione di una squadra che vorrà da subito tornare in serie A1.

Di seguito la breve nota ufficiale che riportiamo:

"La dirigenza dalla Bartoccini-Fortinfissi Perugia saluta due elementi chiave della stagione appena conclusa, i tecnici Matteo Bertini e Matteo freschi.

Ringraziando i due allenatori per il grande impegno e la professionalità con cui hanno affrontato la stagione appena terminata, da tutta la dirigenza e lo staff, i migliori auguri per un futuro professionale pieno di risultati (coach Bertini sarà impegnato come nella scorsa stagione insieme a coach Mazzanti con la Nazionale Femminile), nonché un radioso futuro personale per entrambe".