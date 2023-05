Volley A2 femminile, la nuova Bartoccini Fortinfissi ripartirà anche da Benedetta Bartolini

Dopo tanti addii, anche eccellenti, e non potrebbe essere altrimenti dato il crudele verdetto della stagione appena terminata, c'è finalmente una conferma. La Bartoccini Fortinfissi Perugia scommette sulla voglia di riscatto di Benedetta Bartolini, che indosserà dunque la maglia rossonera anche in serie A2 e inizia a porre i capisaldi per quella che dovrà essere una pronta risalita nel massimo campionato.

La carriera

Nata a Cecina (Livorno), il 5 marzo del 1999, la centrale ha iniziato la sua attività nel 2014 con il Vollerò Casal de’ Pazzi in serie B1; nella Stagione 2017/2018 vola ad Olbia per l’esordio in Serie A2, mentre l’anno successivo arriva a Montecchio dove resta per quattro stagioni (fino alla 2020/2021) dove in 98 partite colleziona oltre 827 punti. Nella Stagione 2021/2022 il salto di qualità con l’approdo in A1 con la maglia della Savino del Bene Scandicci, con cui conquista il suo primo trofeo per club, la Challenge Cup. Il tutto propedeutico all'arrivo a Perugia in un'annata condizionata da un'infortunio.

Per lei si segnalano anche alcune apparizioni in azzurro nelle selezioni giovanili con cui nel 2015 ha conquistato il terzo posto al Festival Olimpico della Gioventù Europea nella categoria Under-18, svoltosi a Tblisi.

Le dichiarazioni

Così Benedetta ai microfoni dell'ufficio stampa: "Sono contenta di poter giocare ancora per Perugia, la società sta costruendo un bel progetto per l’anno prossimo e sono onorata di poterne fare parte. Per il campionato mi aspetto un livello molto alto viste le squadre che si stanno formando, ma questo è solamente un incentivo a fare bene e a non sottovalutare mai nessuna partita! Sicuramente dovremo partire dal creare un bel gruppo squadra, per poi lavorare e affrontare ogni partita al massimo senza mai perdere gli obiettivi! Sappiamo che sarà importante fare bene fin da subito senza lasciare indentro niente!!!".

Per lei la stagione è terminata anzitempo: "Il mio infortunio purtroppo mi ha tenuto lontana dalla squadra per l’ultima parte del campionato, ma ho avuto, e ho ancora, abbastanza tempo per recuperare e allenarmi per arrivare pronta ad inizio preparazione.Per adesso la riabilitazione sta andando molto bene e non vedo l’ora di poter cominciare di nuovo con la squadra".