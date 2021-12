Serie B, Stefano Bartoli lascia la Ermgroup. C'è la probabile data di recupero del match di Grosseto

Mentre la Ermgroup San Giustino si gode le vacanze anticipate c'è da registrare un movimento in uscita. L'opposto Stefano Bartoli non è più un giocatore della squadra tifernate: la società ha comunicato la rescissione del contratto che lo legava alla società biancoazzurra, attualmente militante in serie B girone F. La dirigenza, che ringrazia lo stesso Bartoli per l'impegno profuso fin qui, ha fatto sapere di essere alla ricerca del suo sostituto.

Nel contempo c'è anche una novità per quanto riguarda il recupero contro la Invicta Grosseto, che si sarebbe dovuto disputare domenica 19 dicembre e rimandato su richiesta dei maremmani. E' praticamente certo che la partita, che verrà ospitata dal palasport di piazza Atleti Azzurri d’Italia di Grosseto, si giocherà il prossimo 18 gennaio alle ore 20:30.

E' altresì probabile che il match valevole per la prima di ritorno contro la Giovanni Paolo I di Orte, venga anticipato a sabato 15 gennaio. C'è già il placet dei laziali, resta soltanto da definire l'orario di inizio.