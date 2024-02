Volley femminile, la prima storica volta della Bartoccini: la Coppa Italia di A2 è sua

Scrivere la storia è un qualcosa che tocca a tutte le società che hanno la determinazione e la voglia di raggiungere determinati obbiettivi. E' ad alzare un trofeo, il primo della sua storia, è la Bartoccini Fortinfissi Perugia, e pazienza che si tratti "solo" della Coppa Italia di serie A2. Arrivare in fondo ad una qualsiasi competizione è difficile a tutti i livelli, vincerla ancor di più, ma le Black Angels, con una prova di grande concretezza e forza, ce l'hanno fatta.

Vittima di turno è la "solita" Futura Giovani Busto Arsizio, unica rivale rimasta per un ritorno in serie A1 sempre più probabile, naturalmente facendo tutti gli scongiuri del caso (le lombarde sono staccate di 6 punti dalle perugine quando mancano altrettanti turni alla conclusione della Poule Promozione), battuta con il massimo scarto al termine di un match comunque difficile e spigoloso (i parziali ne sono una riprova in merito).

Le ragazze di Andrea Giovi, che proprio contro le brianzole hanno rimediato l'unica sconfitta stagionale, si sono dimostrate più forti e hanno fatto felici i 200 tifosi che si sono sobbarcati nottetempo questa lunga e faticosa trasferta. Trieste dunque si è tinta di rossonero e nei prossimi giorni, con il vento in poppa, ci si concentrerà nuovamente sul campionato con il chiaro intento di chiudere la pratica il più velocemente possibile.

La partita

Il sestetto iniziale prevede Ricci e Montano al palleggio, Cogliandro e Bartolini al centro, Kosareva e Traballi in posto 4 e Sirressi libero.

L'avvio è difficile, con la Futura decisa a fare lo sgambetto. Qualche errore di troppo, un primis quello di Cogliandro, unito al doppio ace di Cvetnic, costano il 5-10. Quando Zanette segna il 5-11 sembra notte fonda, ma le magliette nere si ricompattano e recuperanoil distacco. L'ace di Kosareva significa 16-19, Traballi ricuce lo strappo (20-20). Ora sono le bustocche in chiara difficoltà e sbagliano per il 21-20. Cogliandro alza il muro e sono tre le palle set (24-21); Traballi chiude sul 25-22.

L'inizio della seconda frazione ricalca fedelmente quello della precedente (3-7) e la situazione non sembra migliorare quando Kosareva si prende due murate in fila (6-10). L'ingresso di Viscioni si rivela determinante (8-10), ma si registra un nuovo allungo di Busto (8-12). Perugia ancora una volta non si perde d'animo e annulla il gap con Cogliandro e Traballi (13-13), ma la ricezione la tradisce nuovamente (13-16). Il 16 pari è ancora di Traballi e si assiste ad un punto a punto, fino all'errore avversario con l'asta che viene colpita (21-19). Il break che spacca il match è di Montano, che andrà a chiudere anche in questa circostanza sul 25-22.

Il terzo set, nelle sue fasi iniziali, scorre via sul filo del'equilibrio, fino al 13-10 in favore della Bartoccini. Gli errori sono in agguato e Busto ne approfitta (14-14). Bartolini chiude un lungo scambio (19-17), ma nemmeno stavolta c'è la fuga. Montano non trova il campo ed è 20-19. Quest'ultima però si rifà e regala alle compagne tre match point (24-21); Ricci con una magia fa centro al secondo tentativo e può scattare la giusta e sacrosanta festa.

I commenti dei protagonisti

Antonio Bartoccini, Presidente della Bartoccini Fortinfissi Perugia:

“Una grande emozione. Una Coppa Italia meritata. Grazie alle ragazze, grazie allo staff. Grazie ai tanti tifosi che ci hanno sostenuto. Godiamoci questo risultato storico poi torneremo a pensare al campionato”.

Andrea Giovi, coach della Bartoccini Fortinfissi Perugia:

“Che soddisfazione. Ambiente emozionante e vittoria storica. Adesso per 48 ore festeggiamo, poi ci butteremo sul campionato per fare quello che sappiamo”.

Imma Sirressi, capitano e libero della Bartoccini Fortinfissi Perugia:

“Volevamo riportare questa Coppa a Perugia perché se la meritano i tifosi e la città. Oggi abbiamo avuto il sostegno di tante persone. Sembrava di stare al PalaBarton”.

Il tabellino

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA – FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO 3-0

Set: 25-22, 25-22, 25-22

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA: Messaggi, Traballi 9, Viscioni 2, Ricci 3, Braida, Bartolini 6, Montano 18, Cogliandro 9, Sirressi (L1). N.e.: Atamah, Lillacci, Turini (L2). All.: Giovi. Ass.: Marangi

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Pomili, Bresciani, Monza 1, Conceicao 6, Zanette 12, Furlan 9, Cvetnic 9, Rebora 7, Bonvicini (L1). N.e.: Citterio, Tonello, Bosso, Del Core, Osana (L2). All.: Amadio. Ass.: Tettamanti

Arbitri: Dario Grossi – Stefano Nava

PERUGIA: b.s. 8, ace 2, ric. pos. 52 %, ric. prf. 24 %, muri 6

BUSTO ARSIZIO: b.s. 17, ace 4, ric. pos. 59 %, ric. prf. 30 %, muri 6

Durata set: 25’, 27’, 25’