Bartoccini Fortinfissi Perugia, il recupero della prima di ritorno è indigesto: Chieri si impone 3-1

L'avversario, seppur reduce da cinque sconfitte consecutive, era di livello superiore, ma probabilmente nessuno si sarebbe aspettato una deblacle di questa portata dopo le ultime incoraggianti prove. E così non si è rivelato un granchè felice per la Bartoccini Fortinfissi Perugia il recupero della prima giornata di ritorno: la Reale Mutua Fenera Chieri ha ritrovato proprio al PalaBarton convinzione e gioco e non ha lasciato scampo alle magliette nere, oggi in serata decisamente negativa, ripetendo il 3-1 della gara di andata in Piemonte (20-25, 25-22, 6-25, 17-25). Havelkova e compagne hanno sofferto sin dalle prime battute il ritmo impresso dalle piemontesi, riuscendo a reagire solo nel secondo set. Questo ovviamente non è stato sufficiente per portare a casa punti e profuma un po' di occasione persa per le ragazze di Cristofani, che ora dovranno essere brave a non demoralizzarsi. Da qui ai primi di aprile sarà una maratona da correre a perdifiato e nelle migliori condizioni psicofisiche possibili.

LE CIFRE - Perugia, caduta principalmente sotto i colpi di Villani (17 punti di cui un muro e il 48% in attacco), ha retto soltanto in ricezione (52% vs 49%) ma è stato decisamente troppo poco. Chieri ha dominato la scena in attacco (50% vs 41%) e a muro (11-6). Prevalenza infine più leggera al servizio (6-4).

LA PARTITA - Sestetto base per Cristofani, che non può contare sul prezioso apporto di Monika Galkowska, che per motivi regolamentari non può prendere parte al match.

Approccio migliore da parte delle ospiti, che mostrano subito una Villani a pieno regime (1-4). Perugia fatica contro una ricezione che inizia a concedere poco e viene punita dall'ace di Grobelna (9-15). Cristofani immette forze fresche ed il primo set sembra svoltare per le magliette nere: Havelkova, Melandri e Melli accorciano al minimo il divario (17-18). Chieri ha il merito di ritrovare lucidità e decisione e passa avanti con Cazaute (20-25).

Guerra prova a mettersi sulle spalle la sua squadra (2-2), Alessandro a muro e Mazzaro dai nove metri rispondono immediatamente (2-3). Non è da meno dalla parte opposta Bongaerts (11-8). Le magliette nere riescono dunque a svoltare: Diop non fallisce il contrattacco del 16-13, non è altrettanto brava Grobelna (20-16). Sembra finita quando Perugia vola sul 23-18, ma subisce un parziale che sembra rimettere tutto in discussione (23-22, attacco errato di Guerra dopo videocheck). La ex dell'incontro però non sbaglia il tentativo seguente e a pareggiare i conti è il servizio vincente di Diop.

Dominio assoluto chierese nella terza frazione: le perugine sbagliano tutto o quasi e la premiata ditta Grobelna - Villani ha vita facile. Il punteggio finale di 6-25 è quasi imbarazzante e il match assumerà da quesrto momento una piega ben precisa.

Le padrone di casa finiscono per risentirne psicologicamente anche nel set successivo: Havelkova prova a metterci una pezza (6-6), ma i muri di Grobelna e Weitzel annullano ogni possibile velleità di recupero (6-10). Chieri continua a non concedere nulla e chiude definitivamente la contesa con la pipe di Alhassan (17-25).