Volley A1 femminile, la Bartoccini Fortinfissi Perugia si butta via: Cuneo vince in rimonta al tie break uno scontro importantissimo

Non era la partita della vita, ma poco ci mancava. Al PalaBarton arrivava una Cuneo Granda Volley senza grosse ambizioni playoff, almeno sulla carta, ma è scientificamente provato che questo non significa automaticamente vincere. E così la Bartoccini Fortinfissi ha compiuto il suicidio perfetto: da 2-0 a 2-3, con il risultato che rispecchia esattamente quello dell'andata, soprattutto nel suo svolgimento (25-22, 26-24,17-25, 23-25, 10-15). Sembrava la volta buona che le magliette nere potessero dare la zampata decisiva al proprio campionato, ma sono rimaste vittima ancora una volta delle proprie amnesie, che hanno consentito alle Gatte dapprima di raggiungere, poi addirittura di superare le ragazze di Bertini. Che sono tenute a galla soltanto dai risultati delle dirette concorrenti Macerata e Pinerolo, tutte sconfitte senza aver raccolto alcun punto. Non hanno dunque sortito grandi effetti le dichiarazioni del patron Antonio Bartoccini rilasciate in settimana, le prossime cinque partite saranno delle battaglie all'ultimo sangue in cui bisognerà racimolare più punti possibili. A partire dalla sfida casalinga contro il Bisonte Firenze, sabato prossimo alle 20:30, tutt'altro che facile.

LE CIFRE - A pesare sull'esito del confronto è soprattutto la ricezione. Le piemontesi hanno vinto il duello con il 60% contro il 48 di Perugia. Leggera prevalenza ospite a muro (4-3), al servizio (7 aces a 5) ed in attacco (48 vs 41%). Migliore in campo Danielle Drews, 17 punti di cui 3 a muro ed il 72% in ricezione.

LA PARTITA - Superfluo sottolineare come la posta in palio sia alta. Si inizia con le due squadre che se la giocano punto a punto (13-13), poi è il servizio a risultare decisivo. Vanno in battuta Santos, Guerra e Nwkalor trovano degli aces di importanza capitale (20-15). Kuznetsova accorcia (20-17), Polder ci mette il muro (23-18). Bellano ordina il il time out e Cecconello realizza il 23-20. Stavolta è Bertini a richiedere la sospensione: Gicquel riavvicina le Gatte pericolosamente (23-21), Guerra regala a Perugia tre palle set. Annullata la prima con Kuznetsova, è il capitano a risolvere uno scambio lungo chiudendo sul 25-22.

Galkowska è protagonista, in collaborazione con Guerra, in avvio di secondo set (6-3), Signorile e Szakmary rimediano (6-6). Time out Perugia, con il risultato che si mantiene in parità fino all'8. Galkowka non trova il campo (9-11), Gicquel la imita dalla parte opposta e si torna sull'11-11. Break Bartoccini con Gardini e Galkoska (17-14), annullato dal muro di Gicquel su Guerra (18-18). Guerra si fa ipnotizzare nuovamente dalla francese (19-20) e il match si fa in salita. Ancor di più quando dai nove metri Drews fa 19-22. Perugia non si arrende e rimedia ancora con Nwakalor e Galkowska (22-22). Protagonista del finale è Gardini, che dapprima acciuffa i vantaggi, poi segna il 25-24. Kuznetsova trova il nastro e le magliette nere dunque vanno sul 2-0.

L'avvio della terza frazione non sorride alla squadra di Bertini, che per mano di Hall va sotto 4-8 ed è costretta a rincorrere. Guerra sembra far sperare in un'altra rimonta (12-15) ma lo sforzo risulterà vano: Cecconello e Gicquel rendono il divario incolmabile (15-22). E' l'ex giocatrice di Roma a chiudere sul 17-25.

C'è da ritrovare in fretta stimoli e combattività: Galkowska e Polder determinano il 4-2. Kuznetsova si dimostra tutt'altro che arrendevole e ai nove metri sigla il sorpasso (4-5). Allungo piemontese con Gicquel (6-8), risposta perugina con Santos (10-10). Gardini fa sperare (13-12), Drews lascia intuire nuovamente che sarà dura (14-16). Le magliette nere riescono a rimettersi in scia grazie all'errore in attacco con Gicquel (19-19). Il mani out di Drews è di quelli pesanti (21-23), Gicquel concretizza il vantaggio trovando il 23-25.

Tie break dunque inevitabile. Che però non inizia nel migliore dei modi. Cecconello è primattrice del break iniziale (1-4), che costringe Bertini al time out. Gicquel trova l'ace che vale il cambio di campo (3-8). Entra Lazic e regala qualche speranza con il muro del 5-9, Drews di fatto le annulla con il mani out del 5-11. Cuneo porta a termine la missione malgrado un generoso tentativo di rimonta nel finale con il colpo della solita Gicquel (10-15).