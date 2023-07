Volley A2 femminile, Antonio Bartoccini premiato con la Stella di Bronzo al Merito Sportivo

Sabato scorso nella splendida cornice del Chiostro di San Nicolò a Spoleto si è tenuta la cerimonia di consegna delle Benemerente CONI dedicate a chi si è particolarmente distinto per meriti sportivi tra atleti, dirigenti e società. Tra i dirigenti destinatario della Stella di bronzo al Merito Sportivo in nostro Presidente Antonio Bartoccini, che ha ricevuto dalle del Presidente CONI dell'Umbria Domenico Ingozza il prestigioso riconoscimento.

Alcuni dettagli sul riconoscimento.

L’Onorificenza della “Stella al Merito Sportivo” ha tre distinti gradi: oro, argento e bronzo.



Essa può essere concessa alla bandiera di enti sportivi che con continuata e meritoria azione nel campo della promozione e della attività agonistica abbiano contribuito a diffondere e onorare lo sport nel Paese; a personalità sportive che con opere di segnalato impegno ed in positività d’intenti abbiano lungamente servito lo sport, a personalità sportive straniere particolarmente meritevoli per aver operato in favore dello Sport Italiano e ai Gruppi Sportivi Militari e Civili e ai Gruppi Sportivi dei Corpi di Polizia esclusivamente a livello nazionale.

La Stella di bronzo al Merito Sportivo viene attribuita di diritto ai Delegati Provinciali del CONI, ai Delegati del CONI presso le Comunità Italiane all’estero a conclusione di un quadriennio olimpico.



L’Onorificenza della Stella al Merito Sportivo può essere concessa una sola volta per ogni distinto grado e la concessione avviene per gradi successivi di merito. Tra la concessione della Stella di bronzo e la Stella d’argento deve intercorrere un periodo di almeno 4 anni e tra la concessione della Stella d’argento e la Stella d’oro deve intercorrere un periodo di almeno 7 anni.

Le parole del Presidente Bartoccini dopo aver ricevuto il riconoscimento. "È stata una occasione di grande emozione aver ricevuto la Stella di bronzo al merito sportivo dalle mani del presidente del Coni Umbria Domenico Ignozza. Un riconoscimento importante dopo oltre 40 anni di attività nel mondo della pallavolo e uno sprone a fare meglio di quanto fatto finora"