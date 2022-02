Bartoccini, prosegue l'altalena. Con Trento l'ultima spiaggia?

Ci risiamo. La vittoria di Roma sembrava aver ridato il giusto slancio alla Bartoccini Fortinfissi Perugia, ma il ko piuttosto netto di Bergamo ha riportato tutto al punto di partenza. E' vero che la classifica può assumere la sua reale fisionomia quando tutte le partite da recuperare verranno giocate, ma la realtà dice penultimo posto. Non si può dire che si tratti di un campanello d'allarme viste le ragioni prima esposte, ma la settimana appena inziata sarà probabilmente decisiva per le sorti di questa squadra. Sabato prossimo, nell'anticipo serale del sabato, arriverà la Delta Despar Trentino, altra formazione in chiara crisi di identità (lo 0-3 interno con Vallefoglia non fa che confermare questo) e se non è un'ultima spiaggia poco ci manca trattandosi di uno scontro diretto.

IL PUNTO SULLA LOTTA SALVEZZA - In ultima posizione dunque staziona la Delta Despar Trentino (10), autrice di una rovinosa caduta in tre set contro la Megabox Vallefoglia (15), che compie un bel balzo in classifica. Stesso discorso per l'Acqua & Sapone Roma (15), che un po' a sorpresa ha battuto per 3-1 la Reale Mutua Fenera Chieri creando qualche preoccupazioni a quelle che stanno sotto. Già detto della vittoria di Volley Bergamo 1911 (13) contro Perugia, va segnalato infine il punto pesante strappato dalla Trasporti Pesanti Casalmaggiore (16) al Bisonte Firenze.

VIETATO SBAGLIARE - Due gli scontri diretti in programma il prossimo weekwnd: a Perugia dunque arriva Trentino, già sconfitta 3-0 all'andata, mentre Vallefoglia ospiterà Casalmaggiore. Impegni severissimi per le altre concorrenti: Roma si reca sul campo della lanciatissima Monza, mentre Bergamo va a Novara. E' una giornata dunque che potrebbe rivelarsi cruciale e che rischia di produrre nuovi scossoni in una classifica ancora parziale.

LA CLASSIFICA DELLE "PERICOLANTI"

CASALMAGGIORE 16

ROMA 15

VALLEFOGLIA 15

BERGAMO 13

PERUGIA 11

TRENTINO 10

In grassetto le squadre retrocesse