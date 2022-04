Bartoccini Fortinfissi Perugia, c'è la prima conferma eccellente

La Bartoccini Fortinfissi Perugia dimostra ancora una volta di avere le idee chiare ed inizia a posare le prime pietre per la stagione che verrà. La prima conferma è di quelle eccellenti e per certi versi attese: Anastasia Guerra, colei che è stata la vera protagonista della salvezza delle magliette nere, rimarrà in Umbria anche la prossima stagione. La trattativa, come aveva rivelato il presidente Antonio Bartoccini un paio di giorni fa a TRG, sembrava non essere tra le più agevoli, ma alla fine, e fortunatamente, la quadra è stata trovata. La squadra del neo coach Matteo Bertini potrà dunque continuare a contare su un elemento da ben 348 punti in 26 gare disputate nello scorso campionato, ovvero una media di 4,24 punti ogni set. Numeri importanti, che se ripetuti si spera possano aiutare questa squadra ad ottenere risultati ancora più importanti di quelli visti fino ad ora.

Questo ai canali social il commento della schiacciatrice veneta: "Ho deciso di rimanere a Perugia un altro anno per un mix di sensazioni, sicuramente i rapporti umani che si sono creati nel corso dell’anno scorso hanno voluto dire molto per me, ho voglia di riscattarmi dopo una stagione che non è proprio andata come volevamo, credo molto in questo club e ci siamo voluti dare una seconda possibilità, sono certa che insieme avremo modo di toglierci delle soddisfazioni".

Sulle prospettive e le impressioni per la prossima stagione: "Sicuramente il progetto ha delle basi solide, la dirigenza si sta muovendo per cercare di costruire una squadra il più competitiva possibile, da quelle che sono le indiscrezioni di mercato stanno circolando voci interessanti, quindi incrocio le dita e mi fido del club. L’anno prossimo credo che sarà un campionato con un livello ancora più alto, è un trend che da cinque anni a questa parte si sta consolidando e siamo arrivati ad un livello notevole, questo mi rende molto contenta perché è una cosa che ti da stimoli sempre nuovi, questo ti permette di essere sempre in competizione e ti da la possibilità di crescere".

PER IL REGISTA SI GUARDA OLTRE OCEANO - Appare molto difficile ad oggi la permanenza di Britt Bongaerts. Pare che l'alzatrice olandese, che qualche problema di ambientamento nel nostro campionato lo ha palesato, possa essere sostituita dalla statunitense Tori Dilfer, 23 anni ed un metro e ottanta di altezza, ritenuta una delle atlete più interessanti dell'Università di Louisville essendo stata eletta miglior palleggiatrice del campionato Ncaa 2021. Ancora qualche giorno e sapremo.