Volley A1 femminile, rinviato il derby amichevole tra la Bartoccini Fortinfissi e la Pallavolo Perugia

Dopo il 2-2 di Scandicci la Bartoccini Fortinfissi Perugia è rientrata alla base per proseguire la preparazione in vista dell'inizio del campionato, ma per testare di nuovo il livello raggiunto dovrà attendere. Sabato prossimo le magliette nere sarebbero dovute scendere in campo contro la Pallavolo Perugia, neopromossa in serie A2, per una sorta di derby amichevole ma, per motivi non ben precisati, tutto è saltato. Si cercherà pertanto una data alternativa per la disputa del match.

Di seguito il breve comunicato stampa diffuso dalla società di patron Bartoccini:

"La presente per comunicare che l'allenamento congiunto originariamente previsto per sabato 24 settembre alle ore 18 al PalaBarton sarà rimandato, qualora venga trovata una soluzione alternativa verrà data prontamente comunicazione".