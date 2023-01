Volley A1 femminile, il girone di ritorno della Bartoccini parte da Scandicci

Con il nuovo anno riprende l'attività agonistica della Stagione 2022/2023 per la Bartoccini-Foritnfissi Perugia, le ragazze di coach Bertini affronteranno la prima Giornata del Girone di Ritorno andando a Palazzo Wanny per affrontare la Savino del Bene Scandicci. La gara di andata diede dei feedback positivi ai tifosi perugini nonostante il risultato che fu un tondo 3-0 in favore delle toscane. Ora con i vari aggiustamenti intervenuti in corso d'opera sarà un'occasione fondamentale per verificarne la bontà. Le due formazioni vengono da periodi diametralmente opposti con Scandicci sicura delle sue potenzialità ed in continua progressione, mentre Perugia deve ancora trovare il modo di mettere in campo il suo gioco migliore non solo contro le big ma anche nelle gare in cui il destino del campionato è legato al risultato specifico, detto questo sarà dunque importante per Scandicci mantenere ben alta la concentrazione al fine di evitare spiacevoli sorprese.

Parte dal lavoro svolto in palestra alla ripresa dopo la piccola pausa di Capodanno coach Bertini. "Il lavoro andato bene, abbiamo finito questa ultima parte di dicembre dove abbiamo cambiato un po' il tipo di lavoro fisico ed abbiamo ricominciato a gennaio cercando di finalizzare questo lavoro che abbiamo fatto. Credo che siamo sulla buona strada per prendere una condizione fisica buona e quindi ci aspettiamo un gennaio in generale un po' più positivo dal punto di vista delle prestazioni". -

Un'avversaria di primissima fascia. - "Per quanto riguarda la gara con Scandicci ci troveremo ad affrontare una squadra un po' diversa rispetto all'andata, hanno recuperato Zhu che sta facendo cose straordinarie dimostrando il giocatore talentuoso che è, quindi sarà una partita veramente molto complicata, che però ci servirà per prendere ritmo gara dopo la pausa e ci serve soprattutto per testarci fisicamente, lo faremo anche cercando di resistere a quella che è la forza di una squadra che ci metterà sicuramente in difficoltà con tutte le armi che ha, a partire dall'attacco, fino ad arrivare soprattutto al servizio, passando per certi aspetti del muro-difesa, quindi per noi sarà importante cercare di stare in partita il più possibile e provare a rubare qualcosa, qualora si crei l’opportunità".

Le Probabili formazioni

Savino del Bene Scandicci: Di Iulio, Antropova, Alberti, Washington, Zhu, Pietrini. Libero Castillo.

Allenatore: Barbolini.



Bartoccini-Fortinfissi Perugia: Avenia, Samedy, Polder, Nwakalor, Gardini, Lazic. Libero: Armini.

Allenatore: Bertini

Arbitri: Denis Serafini, Gianfranco Piperata.

I precedenti

Sei i precedenti tra le due formazioni con un 100% in favore di Scandicci anche se la scorsa stagione in casa delle toscane le magliette nere riuscirono a conquistare un punto cedendo solo al tre-break.

Le Ex

Per la Savino del Bene Scandicci le ex sono ben due: Veronica Angeloni (Stagioni 2019-202, 2020-2021) ed Isabella Di Iulio (Stagione 2020-2021). Per la formazione umbra invece una sola ex, la centrale Benedetta Bartolini a Scandicci la scorsa stagione.

In diretta streaming su VolleyballWorld sabato 7 gennaio alle 20.30

Sarà possibile seguire la gara in diretta streaming su volleyballworld.tv, per tutti i tifosi che useranno il codice sconto BARFOR10 al momento della sottoscrizione dell'abbonamento uno sconto del 10% sull'importo.