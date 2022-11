Volley A1 femminile, per la Bartoccini Fortinfissi Perugia c'è la difficile trasferta di Casalmaggiore

La Bartoccini-Fortinfissi Perugia torna in trasferta per la quinta giornata, ad attendere le “Magliette Nere” al Pala Radi di Cremona la Trasportipesanti Casalmaggiore.

Andando indietro con la memoria a breve termine i ricordi non possono che essere dolci, poiché è proprio in casa della VBC che nella scorsa stagione si è passati dalla zona retrocessione al decimo posto in Campionato, da allora molto è cambiato sia per quanto riguarda la formazione guidata da coach Bertini che sul versante casalasco il che prospetta una gara sicuramente combattuta ed avvincente sin dai primi scambi.

Come di consueto a coach Matteo Bertini chiediamo di condividere il suo pensiero sulla gara precedente e sull'appuntamento futuro. "Sono contento di come abbiamo interpretato la gara e di come ci siamo creati l’occasione di ottenere addirittura 3 punti, dobbiamo continuare così perché con queste squadre di alto livello nel momento in cui ci capita di conquistare punti dobbiamo approfittarne. Fare punti con le grandissime squadre è il segreto per avere una buona base in classifica finale, la prestazione è stata convincente in molti fondamentali, ma dobbiamo ancora lavorare sul cambio-palla, sul break-point stiamo facendo belle cose in generale, manca forse il guizzo sul contrattacco, c’è un po’ di amaro in bocca perché comunque l’occasione ce l’eravamo creata e in quell’istante lì è dipeso da noi, alla luce del risultato però credo che siamo ad un ottimo punto e partiamo da una prestazione convincente". - Un avversario temibile. - "La gara di domenica è sicuramente difficile, Casalmaggiore è una di quelle squadre che più si è rinforzata in questa off-season, hanno qualche problema d’infortuni ma piano pian stanno recuperando, è una squadra complessa da affrontare, come tutte le squadre allenate da Andrea Pistola ti aggrediscono e ti mettono in difficoltà, soprattuto se al PalaRadi dove c’è sempre tanto entusiasmo per loro. Sarà una partita difficile ma alla luce della prestazionedi mercoledì andremo per giocarcela come abbiamo fatto con Busto e Milano, perché a prescindere da chi avremo avanti dovrà essere quello il livello da mantenere".

Le Probabili formazioni

Bartoccini Fortinfissi Perugia: Dilfer, Samedy, Polder, Nwakalor, Lazic, Gardini. Libero: Armini.

Allenatore: Bertini

Trasportipesanti Casalmaggiore: Carlini, Malual, Melandri, Lohuis, Frantti, Perinelli. Libero: De Bortoli.

Allenatore . Pistola

Arbitri: Giorgia Spinnicchia, Gianfranco Piperata.

I precedenti

Sei i precedenti tra le due formazioni con il conteggio che dice 4 in favore della VBC (stagioni 2019/2020 e 2020/2021) e due in favore della Bartoccini-Fortinfissi Perugia (entrambi conquistati la scorsa stagione).

Le Ex

Tra le ex in campo per Casalmaggiore Laura Melandri (a Perugia la scorsa stagione), mentre per la Bartoccini-Fortinfissi Perugia Anastasia Guerra ( con le rosa nelle stagioni 2016/2017 e 2017/2018)

In diretta domenica 6 novembre 2022 su VolleyballWorld TV e Sky Sport Arena ore 19.30

Sarà possibile seguire la gara in diretta su Sky Sport Areano ed in streaming su volleyballworld.tv, per tutti i tifosi che useranno il codice sconto BARFOR10 al momento della sottoscrizione dell'abbonamento uno sconto del 10% sull'importo.