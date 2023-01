Volley A1 femminile, per la Bartoccini Fortinfissi c'è la trasferta di Busto Arsizio. Giovi: "Match importante per la nostra crescita"

La Bartoccini-Fortinfissi Perugia torna in trasferta dopo l'estenuante tre-break vinto la scorsa settimana tra le mura amiche del PalaBarton, ad attendere Guerra e compagne alla E-Work Arena le "Farfalle" allenate da coach Marco Musso. Per chi ha buona memoria si ricorderà un match d'andata dove le umbre hanno dominato il gioco bustocco ed hanno inflitto un netto 3-0 alle allora ospiti, ma da allora molto è cambiato nella sponda lombarda, con Montibeller e compagne ad un altro livello dopo il recupero di Carli Lloyd in cabina di regia. Sarà dunque una partita sicuramente più impegnativa quella che attende le ragazze allenate da coach Bertini, sia dal punto di vista atletico che da quello ambientale, ma nulla è ancora scritto perché la confidenza con la nuova arrivata Santos è aumentata durante la settimana ed i feedback del lavoro in palestra svolto sono stati positivi, senza considerare l'impatto positivo a livello psicologico dell'aver vinto contro una rivale diretta.

Andrea Giovi ci parla delle peculiarità del prossimo match a partire proprio dal lavoro svolto per la sua preparazione. "In settimana abbiamo lavorato per cercare i nostri equilibri, cosa fondamentale dopo l’arrivo di un nuovo palleggiatore, andremo a Busto Arsizio cercando di mettere in campo la miglior pallavolo possibile per questo momento, speriamo di uscirne soddisfatti per come avremo giocato a prescindere dal risultato". - Un temibile avversario. - "Busto è una squadra tosta in un buon momento di forma, sarà sicuramente una partita diversa rispetto a quella dell’andata. Per noi è importante crescere nel nostro percorso ed andare a cercare punti in ogni partita. Sarà sicuramente complicato ma noi cercheremo di fare il meglio che potremo per questo momento, se poi arriveranno dei punti che ci possano aiutare in classifica in ottica salvezza tanto meglio".

Le Probabili formazioni

E-Work Busto Arsizio: Lloyd, Montibeller, Olivotto, Zakchaiou, Degradi, Omoruyi, Zannoni (libero).

Allenatore: Musso



Bartoccini-Fortinfissi Perugia: Santos, Lazic, Polder, Nwakalor, Guerra, Gardini. Libero: Armini

Allenatore: Bertini

Arbitri: Marco Braico, Cesare Amendola

I precedenti

Sette i confronti tra le due formazioni, tutti andati in favore della formazione bustocca fino alla Terza Giornata del Girone di Andata in questa Stagione dove le "Magliette Nere" hanno saputo conquistare la prima storica vittoria con un netto 3-0.

Le Ex

Per la Bartoccini-Fortinfissi Perugia nessuna ex, mentre tra le fila di Busto Arsizio figura Rosamaria Montibeller (in maglietta nera nella Stagione 2019-2020) che proprio al club perugino deve l’arrivo nel Campionato Italiano.



In diretta su Rai Sport+HD ed in streaming su VolleyballWorld domani sabato 21 Gennaio alle 20.30

Dalle 20.25 le voci di Marco Fantasia e Giulia Pisani racconteranno la gara in diretta sul canale sportivo per eccellenza

Sarà inoltre possibile seguire la gara in diretta streaming su volleyballworld.tv, per tutti i tifosi che useranno il codice sconto BARFOR10 al momento della sottoscrizione dell'abbonamento uno sconto del 10% sull'importo.