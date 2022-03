Bartoccini Fortinfissi Perugia, tre punti di platino! Vallefoglia finisce ko in quattro set

Il bivio era di quelli non importanti, ma fondamentali per la Bartoccini Fortinfissi Perugia, che in occasione dello scontro diretto con la Megabox Ondulati Vallefoglia ha confermato di attraversare un buon periodo tornando a vincere finalmente da tre punti. Il 3-1 finale (25-14, 22-25, 25-18, 25-23) ha chiaramente lasciato intendere che questa squadra non merita assolutamente di lottare per la bassa classifica: il gioco espresso continua ad essere a tratti piacevole ed oggi, finalmente, si è aggiunta un po' di concretezza in più rispetto ad altre partite. Morale della favola, le magliette nere sono ora fuori dalla zona retrocessione e possono ulteriormente incrementare lo score nel recupero casalingo contro la Reale Mutua Fenera Chieri di mercoledì prossimo (ore 20:30).

LE CIFRE - Superiorità netta in quasi tutti i fondamentali per Perugia, come si converrebbe ad una squadra che vuole ottenere il risultato pieno. Soltanto al servizio le marchgiane l'hanno spuntata (4 ace a 2), mentre altrove non c'è stato nulla da fare: ad esempio nel muro (13 vs 6) e in difesa (52% vs 45%). Anche in attacco i valori sono superiori (40% vs 30%). Helena Havelkova è stata eletta MVP con 16 punti di cui due al servizio e con il 52% in ricezione.