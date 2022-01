Il Covid bussa anche alle porte della Bartoccini: due atlete positive

Ciò che si temeva in casa Bartoccini Fortinfissi Perugia è avvenuto, come del resto in buona parte delle squadre professionistiche di pallavolo femminile e non solo. Due giocatrici, la cui identità non è stata resa nota per ovvi motivi legati alla privacy, sono risultate positive al Covid 19 nel corso degli ultimi controlli effettuati e poste immediatamente in isolamento. La ripresa dunque rischia di complicarsi ulteriormente dato che nei giorni scorsi le magliette nere hanno già incassato il rinvio, il secondo consecutivo, del match contro Chieri, che si sarebbe dovuto disputare oggi. Ma come detto è l'intero campionato ad essere falcidiato dal virus, basti pensare che soltanto la partita tra Monza e Busto Arsizio verrà disputata per quanto riguarda il turno odierno. La sensazione è che qualcosa debba essere rivisto in termini di protocollo onde evitare una paralisi che rischia di diventare inevitabile.

LA NOTA SOCIETARIA - Riportiamo di seguito il comunicato stampa ricevuto: "Nel corso degli accertamenti svolti in settimana, è stata riscontrata la positività al COVID-19 di due atlete. Al momento le due giocatrici si trovano in isolamento come previsto dall'attuale normativa e presentano sintomatologia lieve o assente. Lo staff medico societario segue costantemente il progredire della situazione in modo da favorire una pronta guarigione e come previsto dal protocollo emanato dalla Federazione Medico Sportiva Italiana, eseguirà alcune valutazioni prima della ripresa dell'attività sportiva delle atlete, risultate positive e guarite".