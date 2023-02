Volley A1 femminile, che guaio per la Bartoccini Fortinfissi: Pinerolo vince lo scontro diretto e riapre la corsa salvezza

Una battuta di arresto che davvero non ci voleva. La Bartoccini Fortinfissi Perugia sembrava avere la salvezza in tasca dopo la netta vittoria di domenica scorsa contro Casalmaggiore, ma il 3-1 rimediato questa sera a Pinerolo nello scontro diretto (23-25, 25-19, 25-17, 25-14) produce l'effetto di sparigliare nuovamente le carte. La squadra di Michele Marchiaro, che mai aveva vinto da tre punti nella sua storia in serie A1, riesce in questa impresa e accorcia a -2 il divario dal terz'ultimo posto, occupato proprio dalle magliette nere. Che dovranno, esattamente come un anno fa, giocarsi la sopravvivenza quantomeno fino alle ultime giornate.

E dire che per Guerra e compagne sembrava iniziata bene questa fondamentale sfida con la vittoria di carattere del primo set; gli altri tre praticamente non hanno avuto storia, con le padrone di casa che hanno fatto sussultare le mura del Pala Bus Company stoppando spesso e volentieri a muro le iniziative avversarie.

Ora bisognerà guardarsi attentamente le spalle: domenica 26 si va a Bergamo e sarà fondamentale fare punti, sperando che naturalmente in coda non tornino a correre.



LA PARTITA - E' la Bartoccini ad approcciare meglio (5-9) e il muro di Polder sembra essere una conferma (7-12). Pinerolo però inizia a forzare in battuta ottenendo dei buoni risultati (ace di Zago, 12-13). L'episodio cambia di fatto l'inerzia di questo primo set perchè dapprima Gardini commette fallo a rete, poi Grajber regala il sorpasso (14-13). Guerra non trova il campo e la situazione per le magliette nere inizia a non farsi semplice (18-16), due muri consecutivi di Nwakalor rovesciano tutto nuovamente (18-19). Gardini lancia la fuga (20-22), Zago a muro sempre sulla numero 6 la interrompe bruscamente (22-22). La schiacciatrice classe 2003 non molla e dapprima regala a Perugia due palle set (22-24), poi chiude le danze. 23-25 e umbre avanti.

La squadra di Marchiaro reagisce con Ungureanu e Gray ispirate a muro (9-3); Guerra e Nwakalor rimettono Perugia in carreggiata (10-9). Zago e Gray la rispediscono però a distanza di sicurezza (15-9, con una serie piuttosto "pesante"). Galkowska prova a riaprirla dai nove metri (17-13), ancora Ungureanu rende vano lo sforzo (19-13). Nwakalor sbaglia dal fondo e per Pinerolo ci sono cinque palle set: Grajber chiude subito (25-19).

Avvio di terzo set condizionato dagli errori al servizio (quello di Gardini determina il 4-2). Gray alza il muro, Ungureanu e Grajber fanno il resto (11-5). Perugia non riesce a controbattere al ritmo impresso dalle piemontesi e va ancora sotto per mano di Zago (16-9). Il punto che permette loro il sorpasso è dato da una palla accompagnata di Galkowska: 25-17 e situazione che vede le magliette nere a forte rischio.

Le cose non migliorano all'inizio del quarto parziale, con la ricezione ospite in difficoltà: ne approfitta Grajber per martellare (4-1). Cambio in regia con Avenia al posto di Santos, ma non cambia nulla: Galkowska spara out ed è 8-2. Polder mura e Zago non trova il campo (8-5); ancora Polder realizza il 9-7 ed il match sembra riaprirsi. Non sarà così perchè Perugia continua a commettere errori banali come quello che costa il 13-9, poi un incontenibile Grajber fa il vuoto (13-20). Dieci le palle set, chiude l'ennesimo muro biancoazzurro sul 25-14.