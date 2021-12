B1: la voglia di riscatto della Lucky Wind Trevi dopo il derby perso con Perugia

Alla ripresa degli allenamenti in casac'è voglia di riscatto dopo il passo falso di sabato in casa della capolista. Voglia di riscatto che passerà per una settimana di lavoro in palestra dove si esamineranno gli aspetti che sono andati bene nella partita sia quelli dove bisogna migliorarsi. Tutto questo, per arrivare alla partita di sabato carichi e concentrati, per riprendere quelche si è interrotto a Perugia.

Coach Sperandio ha così commentato l’ultimo turno disputato: "Dobbiamo fare i complimenti a Perugia innanzitutto. Siamo andati in difficoltà nel terzo set, non è facile mantenere questo ritmo di gioco. Qualche cosa in più potevamo fare. In linea generale siamo soddisfatti sia della serata sia, soprattutto, della stagione che stiamo facendo. Qualche passo falso c'è stato, ma c'è stato qualche risultato a sorpresa ottenuti su campi difficili. Quindi siamo soddisfatti”.

Ecco invece le parole di Alessia Ameri: "Perugia ha meritato la vittoria. Noi siamo incappate in una giornata sottotono dove non abbiamo fatto vedere la nostra migliore pallavolo che si vede quando affrontiamo squadre competitive. Confido nel lavoro che stiamo facendo in palestra e nella forza del gruppo che questa squadra ha dimostrato di possedere, per ritrovare il passo vincente e dare nuove gioie ai nostri tifosi".