B1: vittoria sofferta in Abruzzo per la 3M Perugia, con Chieti finisce 3-2

Successo sofferto in terra abruzzese per la 3M Perugia di Eraldo Buonavita, nella gara di recupero della dodicesima giornata. Sabato al ‘Capitini’ arrivano i laziali per chiudere la questione playoff Ancora una vittoria per la 3M Perugia, anche se non da tre punti. Nella prima (dodicesima giornata) delle quattro gare di recupero, non disputate a gennaio causa lo stop per il Covid, la squadra di Eraldo Buonavita ha espugnato la tie-break (2-3) il campo della Connetti.it Chieti.

Una partita piuttosto tirata, dove le biancorosse non hanno espresso la loro migliore pallavolo e trovato di fronte un avversario agguerrito, alla caccia di punti salvezza. In terra abruzzese Buonavita ha confermato il sestetto base con Traballi e Giugovaz ai lati, Pero e Fava al centro, Bianchini opposto, Manig al palleggio e Rota libero. Nel primo set la 3M è partita determinata: sempre in vantaggio ai parziali ha accusato un calo proprio sul più bello e per mettere a segno il vantaggio si è dovuta affidare ai vantaggi (25-27).

Testa a testa anche nel secondo set, con Chieti sempre pronto ad approfittare di una giornata non proprio brillantissima della avversarie. Trascinata da una Traballi incontenibile (chiuderà il match con 29 punti all’attivo), Perugia ha centrato il 2-0 e messo una seria ipoteca sui tre punti (22-25). Prospettive infrante nei due set successivi dove Chieti ha trovato il coraggio e la forza di reagire. Set sempre tirati e decisi nei dettagli, con Chieti più preciso in battuta (25-23; 25-21). Al tie-break la 3M è tornata a comandare anche se ha continuato a faticare (13-15).

La seconda vittoria stagionale al quinto set, costringe le biancorosse a concedere un punto alla diretta inseguitrice Castelfranco, che con il successo esterno contro la De Mitri si porta a -7. Dietro scalpita anche Pomezia con 35 punti e tre gare da recuperare rispetto alla 3M. Le laziali saranno le prossime avversarie della 3M Perugia al Capitini (sabato 9 aprile ore 17). In caso di vittoria piena, la squadra di Buonavita potrebbe chiudere definitivamente il discorso primo posto e iniziare a pensare seriamente allo spareggio promozione con la capolista del girone F. Il tabellino del match:

PALLAVOLO TEATINA-3M PERUGIA 2-3 (25-27; 22-25; 25-23; 25-21; 13-15)

TEATINA: Stafoggia 18, Gorgoni 15, Biesso 15, Ricci 9,Miccoli 6, Courrox 3, D’Amico 2, Diodato 2, Cardellicchio (L). All.: Piazzese

PERUGIA: Traballi 29, Giugovaz 15, Pero 10, Fava 10, Patasce 6, Bianchini 5, Manig 5, Volpi, Rota (L). N.E. Anastasi e Belotti. All.: Buoanvita