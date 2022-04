B1: ultima fatica stagionale per la Lucky Wind Trevi, domani big match con Clementina

Il sole che in questi giorni brilla a Trevi non è solo il sole primaverile che risplende sulla collina umbra, ma è anche il sole che brilla all’ interno della Lucky Wind. Un sole che scalda la squadra dopo il freddo invernale che ha fatto patire la squadra tra infortuni, assenze e casi di covid. Il sole porta, abitualmente, il buon umore e l’allegria: questi due stati d’animo sono quelle che aleggiano nel roster della Lucky Wind. Buon umore e allegria che si ritrovano nelle parole di mister Sperandio e, nella centrale Martina Tiberi, nelle loro considerazioni dopo il successo prezioso ottenuto a Pomezia sabato scorso.

Con quello di Pomezia sono 2 le vittorie consecutive per la banda umbra, che puntano sabato a fare il tris per “Coronare tutti i sacrifici fatti in questa stagione” per dirla con le parole di Tiberi. Nelle parole del mister, si ritrova la chiave della vittoria di sabato: “È stata la difesa a fare la differenze, quella poca differenza che è servita per ottenere questo bel risultato. Una vittoria che questo gruppo meritava, dopo tanto lavoro, traversie e assenze”.

Inoltre, Sperandio, aggiunge come la vittoria sia una “bella soddisfazione per il gruppo che si è ritrovato tutta insieme dopo diverso tempo, dopo un periodo insieme di allenamenti e siamo riusciti a ritornare su un livello alto di gioco”. Martina Tiberi, autrice di una stagione ad alto livello di prestazioni, la squadra voleva “riscattare il risultato della partita del girone di andata.. e ci siamo riuscite. E’ stata una bellissima partita, si è vista tanta buona pallavolo in entrambi i campi e noi abbiamo dimostrato ancora una volta le nostre potenzialità”.

Ultima fatica per la Lucky Wind Trevi che, sabato prossimo, ospiterà la Battistelli-Termoforgia Ancona, per cercare di chiudere questa ottima stagione dando l’ennesima soddisfazione ai propri tifosi. Così come successo sabato scorso, di fronte avrà una squadra in piena lotta play-off: la speranza è quella di vedere una partita intensa, come l’ultima giocata, all’insegna del buon umore e dell’allegria.