B1. Troppa Bologna per la Lucky Wind Trevi: la trasferta emiliana è un disastro

Ormai certa della salvezza raggiunta nel girone D della Serie B1 di volley femminile, la Lucky Wind Trevi ha affrontato la trasferta più difficile della stagione, quella sul campo della capolista VTB Bologna. Apre le contese la schiacciata di Sofia Taiani. Vola due volte Ristori Tomberli a cancellare punti già fatti, le rossoblu ricostruiscono e vanno a punto: 4-1. Due ace di una super Rita Pavani! Lucky Wind Trevi imprecisa in attacco, aumenta il divario nel parziale. Saccani disegna, Fiore ci mette la firma con un attacco in diagonale. Neriotti vola ed attacca in fast; sull’azione successiva mura: la 11 is on fire e mette l’autografo su due punti del team home.

La palla dalle parti di Laporta non cade mai, bagher della 9, poi ci pensa Ristori Tomberli a metterla giù da posto 4. Divieto di accesso, Pavani alza il muro e fa esultare i tanti supporter presenti sugli spalti. Tutto facile per la squadra delle due torri che chiude il primo set sul 25-11. All’alba del secondo set attacco in pipe del Capitano, indifendibile per Trevi. Piovono bombe alla Pallavicini, Taiani incubo della difesa avversaria: due ace di fila e parziale sul 5-3. Ritorno prepotente delle ospiti, 5-7. Saccani regala un cioccolatino a Pavani che la centrale deve solo scartare: primo tempo vincente. Siamo sull’11-8. La 15 ancora protagonista, stavolta con un autentico miracolo difensivo. Trevi trova nuovamente il vantaggio: 14-15.

Arriva l’attacco a tutto braccio di Fiore, che carica le sue compagne. Ristori stacca più in alto di tutte e mette a terra il diciannovesimo punto felsineo. Trevi non molla e controsorpassa: 19-20. Poi ci pensa Ristori a chiudere i giochi: 25-20. Entra Cavalli e si presenta subito con un grande intervento difensivo. L’attacco di Trevi si ferma sulle mani di Fiore: muro punto per la 4. Palla a Taiani e 6-2. Fiore e Taiani in battuta non perdonano, come dei cecchini: 11-3. Entra Bernardeschi al posto di Saccani. Bernardeschi più Ristori, formula vincente: siamo sul 23-13. Con un muro Bologna vince 25-13 e chiude la contesa. Il tabellino del match:

VTB BOLOGNA-LUCKY WIND TREVI 3-0 (25-11, 25-20, 25-13)

BOLOGNA: Bernardeschi 1, Cavalli (L2), Fiore 13, Laporta (L1), Neriotti 9, Pavani 11, Ristori Tomberli 14, Saccani 1, Taiani 10. N.e. Boninsegna, Campisi, Dall’Olmo Casadio e Tonelli. All. Zappaterra

TREVI: Canuti 4, Capezzali 5, Casareale 6, Castellucci 4, Della Giovanpaola 2, Formenti 3, Giordano 1, Lillacci (L1), Tiberi 5. N.e. Ba Gidere, Coresi (L2), Porcu e Radi. All. Ricci