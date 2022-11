B1: una Lucky Wind Trevi ancora troppo balbettante si fa superare in 3 set da Forlì

Tante trasferte in lunga sequenza finiscono poi per incidere sul rendimento di una squadra. È quello che sta accadendo alla Lucky Wind Trevi, protagonista di un avvio altalenante di campionato, condizionato in parte dal fatto che dei quattro incontri disputati, 3 si sono svolti lontano dall’Umbria. Ieri la formazione di coach Ricci ha ceduto forse con poca resistenza alla Bleuline Forlì. Lo 0-3 è un passivo pesante, nonostante la Lucky Wind abbia provato più volte di rimanere vicina nel risultato.

Il primo set ha messo in mostra subito la fame insaziabile di Forlì nel match odierno (13-6 e 14-8). Il parziale è stato gestito nel migliore dei modi dalle padrone di casa nonostante un riavvicinamento pericoloso di Trevi fino a due soli punti (22-20). Il 25-23 ha punti oltre misura le ospiti per il primo vantaggio biancoblu. Nella seconda frazione di gioco, l’equilibrio è durato poco, visto che la Bleuline ha attaccato nuovamente con decisione portandosi fino a un impressionante 18-10.

La Lucky Wind ha cercato di ricucire lo strappo, ma il gap è rimasto fin troppo ampio per il provvisorio 2-0. Anche nel terzo set si è assistito a un andamento non molto diverso dagli altri due, con Forlì capace di allungare nei momenti decisivi e poi di difendere con le unghie e con i denti il vantaggio accumulato. C’è qualche rammarico anche per quel che riguarda questa frazione finale, visto che i tre punti di differenza nel punteggio fanno capire come sia mancato qualcosa nelle azioni più importanti.

Da sottolineare la prova di Castellucci che con i suoi 14 punti a provato a far rimanere a galla le compagne. Finalmente tra una settimana Trevi potrà giocare per la seconda volta in casa, nello specifico contro una Pieralisi Jesi rinfrancata dal primo successo stagionale. Il tabellino del match:

BLEULINE FORLÌ-LUCKY WIND TREVI 3-0 (25-23, 25-15, 25-22)

FORLÌ: Bacchilega 14, Morolli C 12, Gardini 11, Tomat 8, Mauriello 8, Morolli E, Gregori, Giunchi, Sgarzi, Bellavista, Simoncelli, Tamborrino. All. Morolli

TREVI: Castellucci 14, Capezzali 7, Tiberi 5, Canuti 4, Fiorini 3, Giordano 2, Lillacci, Fomenti 5, Ba 1, Della Giovampaola, Casareale, Fanelli. All. Ricci