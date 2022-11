B1: la Lucky Wind Trevi travolge la Pieralisi Jesi e si risolleva in classifica

Una Lucky Wind Trevi formato uragano si abbatte sulla Pieralisi Jesi, conquista tre punti importantissimi e il sesto posto provvisorio in classifica, proprio a ridosso delle prime. Una prestazione convincente delle ragazze di coach Ricci che, chiamate a rispondere presente dopo lo scivolone di Forlì, non hanno disilluso le attese e davanti al pubblico amico hanno offerto una prestazione corale importante, con Giordano e Lillacci in grande spolvero, trovando così la terza affermazione stagionale dopo Modena e Reggio Emilia.

Un primo set con partenza fulminea da parte della Lucky Wind che riesce subito a mettere in mostra un bel gioco (18-9), mentre le ospiti non riescono a controbattere si scorre via senza particolari intoppi al punto dell’uno a zero (25-16). Prima parte del secondo periodo di gioco che vede un certo equilibrio, con le Jesine che provano a mettere anche la testa avanti. Periodo di equilibrio che dura fino all’otto pari, poi sono di nuovo le padrone di casa a prendere le redini del gioco (18-12).

Nonostante un piccolo tentativo di rimonta finale, è ancora la Lucky Wind a mettere a terra il pallone finale e a conquistare il due a zero (25-22). Terzo ed ultimo parziale che segue la falsa riga del precedente, con un periodo di iniziale equilibrio (6-6) e con le biancoazzurre padrone di casa che come un diesel aumentano i giri del motore (18-13) fino a concludere in scioltezza e a conquistare set ed incontro (25-17).

Tre punti in carniere e una bella iniezione di fiducia per la Lucky Wind, in vista anche dell’insidiosa trasferta di Altino che precede le trevane di un punto e che è stata dalla sconfitta sul campo della capolista Ravenna. Appuntamento quindi per sabato 19 novembre, alle ore 18, presso la Palestra Comunale di Altino. Il tabellino del match:

LUCKY WIND TREVI-PIERALISI JESI 3-0 (25-16, 25-22, 25-17)

LUCKY WIND TREVI: Castellucci 16, Canuti 12, Fiorini 11, Capezzali 8, Giordano 5, Tiberi 5, Lillacci (L1), Formenti, Casareale, Ba Giedere, Della Giovanpaola, Porcu, Coresi (L2). All. Gianluca Ricci.

PIERALISI JESI: Spicocchi 9, Paolucci 6, Pirro 5, Cusma 5, Peretti 5, Milletti 3, Cecconi (L1), Angeloni 5, Pepa, Usberti, Marcelloni, Girini (L2). All. Luciano Sabbatini.