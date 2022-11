B1: la Lucky Wind Trevi torna in campo, domani sfida intrigante contro Forlì

È pronta a scendere di nuovo in campo la Lucky Wind Trevi. Dopo un fine settimana in cui hanno affrontato il turno di riposo previsto, le biancoazzurre sono pronte a ripartire. E lo faranno nuovamente in trasferta, la terza in quattro gare, e nuovamente in Emilia Romagna. Sarà la Bleuline Libertas Forlì l’avversaria delle umbre per la quinta giornata del girone D di Serie B1. Quattro sono i punti delle Forlivesi, mentre le Trevane precedono con sei punti all’attivo. Le padrone di casa sono in cerca di riscatto dopo aver perso, ma senza sfigurare, in terra abruzzese contro la Tenaglia Altino.

Mentre le ospiti sono in cerca della terza vittoria consecutiva dopo le due belle affermazioni contro Modena e Reggio Emilia prima della sosta. Da rimarcare poi come i recuperi dagli infortuni avvenuti in casa Lucky Wind sono di quelli importanti e sicuramente daranno alle trevane, per il prosieguo del campionato, quella linfa in più per disputare un campionato da protagoniste. Gli ingredienti per assistere ad un bel match ci sono tutti. Appuntamento per sabato 5 novembre al Ginnasio Sportivo di Forlì alle ore 18.