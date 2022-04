B1: la Lucky Wind Trevi ritrova l'ottimismo e spera nel terzo posto

La settimana di Pasqua non poteva che iniziare nel migliore dei modi per la Lucky Wind Trevi: una vittoria contro Connetti.it Chieti che va oltre i 3 punti. È una vittoria che archivia il contraccolpo psicologico dato dalle due sconfitte contro Castelfranco e permette di far restare in lizza per la conquista della terza piazza in graduatoria. È una vittoria ottenuta con il bel gioco, grinta e determinazione, cui le ragazze di coach Sperandio hanno abituato in questa stagione. Il successo permette alle umbre di preparare con tranquillità la difficile trasferta di Pomezia, in programma tra due settimane. Sono questi i concetti che si ritrovano nelle parole del capitano Alessandra Capezzali, al rientro con una buonissima prova dopo un periodo di assenza e del mister Gian Paolo Sperandio.

Queste il commento di Capezzali: “Siamo molto contente del ritorno alla vittoria. Ce lo meritavamo, perché lavoriamo sempre tanto in palestra, nonostante le assenze e cambi ruoli di quest’ultimo periodo. Chieti è un’ottima squadra, non mollano mai come si è visto nel 2° set quando hanno vinto ai vantaggi Siamo state brave a rientrare nel 3° set per vincere la partita. C’è stata come una scossa che ci ha permesso di vincere quel set e la partita. Ora sfida diretta a Pomezia: ci alleneremo molto su questo, non vediamo l’ora di fare gli ultimi tocchi, speriamo di finire ne migliore dei modi il campionato".

Ecco invece le parole di coach Sperandio: “Abbiamo faticato un po’ all’inizio a carburare. Poi abbiamo preso un buon ritmo. Anche nel set perso abbiamo fatto bene, con pochi errori. Lì abbiamo avuto qualche problemino in attacco rispetto a loro. Per il resto è filato tutto liscio, abbiamo battuto bene, quindi una prova che ci soddisfa, ottenuta di nuovo con una formazione rimaneggiata. Questo prova il carattere di questo gruppo e delle ragazze”.

Come detto in precedenza, nella settimana di Pasqua il campionato osserva un turno di stop e permetterà alle varie squadre di recuperare le partite non disputate nelle settimane precedenti. Per vedere in campo la Lucky Wind Trevi bisognerà aspettare sabato 23 aprile quando sarà di scena a Pomezia alle ore 18:00.