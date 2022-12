Volley femminile B1: la Lucky Wind Trevi rimonta Modena e intravede la zona play-off

Continua a correre la Lucky Wind Trevi e lo fa espugnando, in rimonta, la Palestra Comunale di Villanova di Modena e portando così a cinque la striscia di partite consecutive in cui le trevane vanno a punti. Una vittoria di carattere, ottenuta dopo una partenza non certo brillante, in cui le padrone di casa hanno sfruttato come si deve l’onda emotiva proveniente dal pubblico di casa. Tre punti che permettono alla Lucky Wind di continuare ad abitare le zone alte della classifica e a cullare quel sogno chiamato Playoff. Primo periodo di gioco che vede le emiliane prendere subito il pallino, mentre le ospiti sembrano entrare contratte e non riescono a prendere le contromisure.

E così le ragazze di Mister Montaldi portano a casa tranquillamente il punto dell’uno a zero (25-16). Secondo set in cui le ragazze di Mister Ricci dimostrano di rientrare in campo con uno spirito ed una grinta diverse, mentre dall’altra parte della rete si inizia a commettere qualche errore di troppo (6-13). Un set quasi senza storia in cui, nonostante un piccolo accenno di rimonta delle giallobù (17-20), le trevane non lasciano nulla al caso ed impattano sull’uno a uno (17-25).

Anche il terzo parziale segue la falsa riga del precedente, con la Lucky Wind a dominare per lunghi tratti (8-13) senza segnalare però alcun recupero delle padrone di casa, ed è uno a due (14-25). Il quarto ed ultimo periodo di gioco regala attimi di equilibrio fino a metà parziale, in cui le due squadre tentano di rispondere ognuna alla giocata dell’altra (13-12), poi sono le biancoazzurre ad avere la forza e la voglia di trovare l’allungo decisivo (17-20) che vuol dire vittoria e tre punti messi nel carniere (18-25).

Una vittoria importante perché permette alle trevane di rimanere incollate alla seconda posizione della classifica. Prossimo turno che si prospetta interessante, in quanto salirà a Trevi la capolista del girone, quella VTB Fcredil Bologna che sta letteralmente dominando il campionato. Appuntamento previsto alle ore 18:00 di sabato 17 dicembre al PalaGallinella: sarà anche un modo per congedarsi dal proprio pubblico e dare appuntamento al 2023. Il tabellino del match:

VOLLEY MODENA-LUCKY WIND TREVI 1-3 (25-16, 18-25, 14-25, 18-25)

MODENA: Tonello 6, Lorenzi 3, Martiniato 3, Cigarini 2, Coccoli 1, Fiore, Garavaglia (L1), Kraja 4, Malovic 3, Quinteros, Boscani, Amatucci, Minniti, Dangiolella (L2). All. Marco Montaldi

TREVI: Castellucci 18, Canuti 14, Capezzali 11, Tiberi 8, Formenti 1, Giordano 1, Lillacci (L1), Fiorini 9, Casareale 6, Della Giovanpaola, Porcu, Radi, Ba Giedere, Coresi (L2). All. Gianluca Ricci