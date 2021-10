B1, per Trevi arriva subito la prima gioia: Isernia regolata in tre set

Davanti ad un palazzetto gremito di tifosi, è andata in scena la prima dellaper la stagione 2021- 2022 contro la. Ed è stato un esordio positivo per Trevi che ha fatto vedere una buona pallavolo ed è riuscita fin da subito a trascinare il pubblico meritandosi gli scroscianti applausi finali dai propri tifosi. Misterconferma il sestetto visto negli ultimi allenamenti congiunti: Giordano in palleggio, capitan Capezzali opposto, Tiberi e Borelli centrali, Castellucci e Pioli sulle ali e Lillacci libero.

Il primo set ha visto le padroni di casa andare avanti nel punteggio fin dalle prime battute e difendersi bene dai tentativi di recupero delle avversarie (25 a 19). Nel secondo set, il match ha visto, dopo un allungo in avvio della squadra di Trevi e la reazione della squadra ospite fino a portarsi avanti 21 a 19, la rimonta di Capezzali e compagne con la vittoria ai vantaggi 26 a 24. Il terzo set ha visto il punteggio sempre in equilibrio fino al 21 a 20 per la squadra di Isernia, quando, dopo un time out ordinato da Mister Sperandio, le ragazze trevane hanno ripreso il filo del gioco e si sono imposte per 25 a 22.

Dopo questo buon debutto, la Lucky Wind è attesa dalla trasferta a Chieti contro la Connetti.it che proverà a riscattarsi dopo la sconfitta patita in quel di Perugia. Appuntamento per sabato prossimo, 23 ottobre, alle ore 17:00. Questo il tabellino del match:

LUCKY WIND TREVI- 92 EUROPEA ISERNIA 3-0 (25-19; 26-24; 25-22)

LUCKY WIND TREVI: Giordano 3; Capezzali 17; Castellucci 17; Pioli 2; Borelli 8; Tiberi 5; Bosi; Radi; Pizzi; Princess Ndulue; Lillacci L1; Coresi L2. All: Gian Paolo Sperandio; 2° All: Albino Bosi

EUROPEA 92 ISERNIA: Dell’ Amico 2; Orazi 10; D’Arco 17; Mazzoni 13; Pellecchia 1; Marra 2; Mando; Natalizia; Moretti L1. All: Montemurro; 2° All. Kroumov