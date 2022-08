Volley femminile B1: Trevi manda Ndulue Princess Adaobi in prestito al Volleyrò

L’unico modo per prevedere il futuro è costruirlo, dice Alan Kay. Ed è proprio quello che da sempre cerca di fare la Trevi Volley con il suo settore giovanile. Cercare di modellare, incanalare e costruire un percorso per le proprie atlete che, sempre con le loro gambe e le loro forze, possano guardare verso il futuro con una certa credibilità. Altro tassello di questo percorso riguarda Ndulue Princess Adaobi. La giovane schiacciatrice, lo scorso campionato impegnata anche come opposta nel Rroster della squadra di Serie B1, sarà una nuova giocatrice del Volleyrò Casal De’ Pazzi per la stagione 2022-2023.

Classe 2005, 182 cm di altezza, Princess è una di quelle atlete in cui, pur essendo entrata da poco nel mondo pallavolistico, la società trevana crede tantissimo, facendo vedere nel recente passato cose davvero importanti. E quale percorso di crescita migliore se non quello di andare a fare esperienza in una delle migliori scuole di pallavolo che esistono in Italia? A lei è andato l’in bocca al lupo di tutta la società umbra.