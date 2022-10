B1: Trevi ha già dimenticato Imola, col San Damaso arrivano i primi 3 punti

Squadra in casa

Squadra in casa Lucky Wind Trevi

Respirare l’aria del PalaGallinella fa più che bene alla Lucky Wind Trevi che riesce a mettersi alle spalle la brutta batosta di una settimana fa. Dimenticare lo 0-3 subito a Imola non era semplice, ma le ragazze di coach Ricci ci sono riuscite alla perfezione con i primi punti stagionali. Il 3-0 inflitto alla Pallavolo San Damaso non è mai stato messo in discussione, con le umbre capaci di imprimere un ritmo molto alto al match fin dai primi scambi.

In particolare, il secondo parziale va letteralmente incorniciato, con Trevi che ha regalato appena 9 punti alle avversarie. Grande protagonista della giornata è stata Alessia Castellucci che ha messo a referto 11 punti complessivi. La classifica del girone D della B1 femminile di volley comincia a diventare più interessante per la Lucky Wind, squadra che può soltanto crescere e che lo farà di sicuro in campo.

Si è già detto che la partita casalinga ha giovato alle umbre, ora bisognerà dimostrare di essere all’altezza anche delle trasferte. Non sarà semplice, visto che il prossimo turno prevede una sfida esterna contro un avversario in grande forma, Campagnola Emilia. Quest’ultima ha vinto le prime due gare di campionato, sempre al tie-break, segno che non molla nemmeno un centimetro. Il tabellino del match:

LUCKY WIND TREVI-PALLAVOLO SAN DAMASO 3-0 (25-19, 25-9, 25-23)

TREVI: Radi, Della Giovampaola 4, Formenti, Tiberi 1, Lillacci (L1), Capezzali 1, Ba, Giordano 2, Castellucci 11, Fiorini 9, Porcu, Canuti 11, Coresi (L2), Casareale 9. All. Ricci

SAN DAMASO: Odorici, Venturelli 7, Credi 2, Guerra, Selmi, Tesini 2, Bellei 1, Baldoni 2, Pecorari 11, Montorsi (L), Raineri, Borelli (L), Semprini 7. All. Andreoli