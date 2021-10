B1, Trevi si gode le due vittorie in campionato: soddisfatto coach Sperandio

All’indomani della vittoria a Chieti, l’umore nello spogliatoio dellanon può che essere positivo, con la sensazione di aver portato a casa due punti importanti su un campo difficile da giocarci. Questo concetto viene ribadito da misternella sua analisi della partita. “Molto bene la vittoria fuori casa in un campo difficile. Chieti è una squadra che gioca bene, molto ordinata, sarà un campo difficile, quindi la vittoria è molto importante. Due set giocati molto bene, poi un po' di appannamento dovuto anche ai meriti di Chieti. Una reazione molto positiva nel 5° set dove siamo riusciti ai vantaggi a portare a casa la vittoria. Anche questa settimana si lavora su alcuni aspetti che sono migliorati rispetto a settimana scorsa e su altri su cui bisogna fare meglio”.

Sulla stessa linea anche la schiacciatrice Castellucci: “Abbiamo giocato con una squadra giovane ma molto valida. I primi due set siamo state molto brave ad aggredirle e ad impostare subito il nostro gioco, il terzo set siamo partite meno aggressive e le avversarie hanno preso fiducia in se stesse tanto da non far cadere più una palla nel loro campo. Siamo state brave poi nell’ultimo set ad aver ripreso in mano la situazione portando a casa la vittoria. Stiamo ancora lavorando molto per trovare un equilibrio costante di squadra. Comunque l’importante è portare la vittoria a casa e rimettersi subito a lavorare, tanto e bene, per la prossima sfida”. Prossimo appuntamento per la Lucky Wind Trevi sabato prossimo alle ore 18:00 al PalaGalinella contro Pomezia per la terza giornata di campionato.